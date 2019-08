Friesoythe Fair geht vor, heißt es ja. In diesem Fall steht fair auch vorn. Ohne eine einzige gelbe Karte zu sehen, haben die Fußballer Hansa Friesoythes am Mittwochabend zu Hause den VfL Oythe II mit 4:1 (2:1) bezwungen und die Tabellenspitze der Bezirksliga IV erklommen. „Die komplette Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt“, freute sich Hansas Co-Trainer Alexander Wieborg.

Dabei hatte die Begegnung nicht gerade optimal für die Gastgeber begonnen. Das Team des Trainers Hammad El-Arab war zwar gut in die Partie gestartet und hatte sich auch gleich eine gute Chance erspielt, aber in der 17. Minute lagen die Friesoyther auf einmal zurück. Innenverteidiger Andre Thoben hatte den Ball verloren und Sebastian Plump prompt eingenetzt. „Da war der VfL selbst überrascht, dass er plötzlich führte“, sagte Wieborg.

Doch die Friesoyther sollten das Spiel noch vor der Pause drehen. In der 30. Minute war der zu Saisonbeginn aus der eigenen A-Jugend ins Herren-Team aufgerückte Sören Hinrichs mit dem Kopf erfolgreich. Gedreht war die Partie, nachdem Magnus Schlangen im Pressing den Ball erobert und ihn aus 16 Metern Torentfernung ins Gäste-Gehäuse geschossen hatte (43.). Gut ins Hansa-Konzept passte dann, dass die Heimelf nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:1 erhöhen konnte. Nach einer Flanke war Ruben Ruiz Cano an den zweiten Ball gekommen und hatte ihn im Netz der VfL-Reserve versenkt.

Das schönste Tor der Partie sollte aber erst noch fallen: Diesmal war Cano der Vorbereiter, dessen Flanke Janek Siderkiewicz in der 64. Minute zum entscheidenden 4:1 per Seitfallzieher auf Höhe des Elfmeterpunktes ins Gäste-Gehäuse jagte. „Das war ein absolutes Traumtor“, sagte Wieborg. „Danach haben wir etwas Tempo herausgenommen.“ Schließlich steht ja am Sonntag schon das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann ist der SV Molbergen zu Gast (15 Uhr).

Tore: 0:1 Plump (17.), 1:1 Hinrichs (30.), 2:1 Schlangen (43.), 3:1 Cano (50.), 4:1 Siderkiewicz (64.).

Hansa: Wilhelm - Canizalez, Thoben, Hofmann (70. Laaken) - Schlangen, Hinrichs (67. Meyer), Thomes, Moussa, Cano (67. Garcia) - Siderkiewicz, Ognyanov.

Sr.: Gebel (Oldenburg).