Friesoythe Der Fußball-Bezirksligist Hansa Friesoythe und sein Trainer Hammad El-Arab gehen am Saisonende getrennte Wege. „Unterschiedliche Auffassungen haben zu dem Entschluss geführt“, teilte Hansas Fußballobmann Tobias Millhahn am Dienstagmorgen mit.

El-Arab bestätigte auf Nachfrage der NWZ die Trennung im Sommer. „Ich hatte nicht mehr das Gefühl gehabt, für die neue Saison der perfekte Trainer für Hansa zu sein. Und dann mache ich auch nicht mehr weiter. Eine Mannschaft braucht jemanden, der sagt wo es lang geht, da Fußball viel von Disziplin geprägt ist. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass es eine schmale Hierarchie braucht und nicht für jede Entscheidung ein Stuhlkreis gebildet wird“, nannte El-Arab den Grund dafür, warum er nach der Saison aufhört.

Den Verein verlasse er aber nicht im Groll. Hansa sei ein außergewöhnlicher Verein, und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – vor allem mit dem Fußballobmann Tobias Millhahn und Vorstandsmitglied Uli Schweigatz – sei stets von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt, so El-Arab, der seit über 20 Jahren für den Club im Einsatz ist.

Wenn er im Sommer als Trainer bei Hansa aufhört, hat er insgesamt sieben Jahren den Posten als Cheftrainer bekleidet. Über seine Zukunft als Trainer hat sich El-Arab noch keine Gedanken gemacht. „Für mich zählt jetzt erstmal, die Rückrunde erfolgreich mit der Mannschaft zu gestalten. Wir wollen weiter Vollgas-Fußball spielen“, so El-Arab.

Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 2013/2104 schaffte er 2015 den Aufstieg in die Landesliga. Vier Jahre in Folge spielte Hansa in dieser Spielklasse. Derzeit steht das Team auf Platz eins in der Bezirksliga. Somit geht die Zeit des 37-Jährigen als die erfolgreichste in die Vereinsgeschichte des SV Hansa ein, sagte Millhahn.

El-Arab wird seinen festen Platz unter den Hansa-Trainer haben. Ähnlich wie die Legende Bernd „Blitz“ Meyer, der seinerzeit den Club zu alter Stärke zurückgeführt hatte.