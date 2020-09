Fußball: Hansa-Kogge will im Haifischbecken auf Kurs bleiben

Friesoythe Die A-Junioren-Fußballer von Hansa Friesoythe stehen vor einer knüppelharten Landesliga-Spielzeit. „Erst einmal gibt es nur eine einfache Runde mit 15 Begegnungen. Das wird ganz schön knackig werden“, sagt Hansas Cheftrainer Andrej Schweizer. Denn in diesen Spielen geht es für die Talente um alles oder nichts.

• hauen und stechen

Eine Möglichkeit, eine durchwachsene Hinserie mit einer Aufholjagd in der Rückserie wieder wettzumachen, gibt es also nicht. Um den Klassenerhalt wird es somit ein Hauen und Stechen geben. Zumal es laut Schweizer sechs Absteiger geben wird. „Die Jungs wissen Bescheid. Die wissen alle, worum es geht“, sagt Schweizer. Dementsprechend baut er in Sachen Saisonziel auch keine Luftschlösser auf. „Für uns geht es um den Klassenerhalt. Alles was darüber hinaus geht, ist für uns die Kirsche auf der Sahnetorte“, meint Schweizer.

hansas kader 20/21 Tor Henning Dinklage, Janek Niemeyer Abwehr Lasse Baumann, Lukas Boll, Marvin Bruhn, Bennet Koch, Mike Laaken, Lukas Müller, Florian Schweizer. Mittelfeld Jonas Burrichter, Malang Saibo Fofana,Thilo Harms, Tim Moorkamp (Kapitän), Narcisse Mukina-Vuluka, Maximilian Schmidt, Jan Sieger. Sturm Zakaria Bayo, Jordy-Dasylva Biakala-Zoubakela, Bastian Bley, Luca Frank Marlon Ideler. Trainer Andrej Schweizer Co-Trainer Uwe Emke Betreuer Karsten Boll und Julius Walter. Neuzugänge Janek Niemeyer, Lasse Baumann, Marvin Bruhn, Mike Laaken, Florian Schweizer, Narcisse Mukina-Vuluka, Maximilian Schmidt, Jordy-Dasylva Biakala-Zoubakela, Luca Frank (alle Hansa Friesoythe B-Junioren), Lukas Boll (FC Lastrup ), Marlon Ideler (SV Altenoythe), Zakaria Bayo, Malang Saibo Fofana (beide Gambia).

In den Testspielen probierte das Friesoyther Trainerteam allerhand aus. Schließlich kamen jetzt im Sommer viele Spieler aus der eigenen B-Jugend hoch. Abstiegskampf hin, Abstiegskampf her. Die Friesoyther werden mutig agieren. Schweizer: „Wir wollen nach vorne spielen und das Spiel selber machen.“

Schweizer lobt das Engagement seiner Schützlinge, die in der Vorbereitung sehr gut mitziehen. Zudem verfüge die Truppe über eine gute, mannschaftliche Geschlossenheit. Derweil gibt es in der Abwehr und im Mittelfeld einen großen Konkurrenzkampf. Die Besetzung der Innenverteidigung steht derweil. „Lasse Baumann und Lukas Boll bilden die Innenverteidigung“, sagt Schweizer.

• generalprobe

In dem Bezirkspokalspiel der ersten Runde an diesem Samstag um 16 Uhr beim FC Rastede sieht Schweizer eine wichtige Generalprobe für den eine Woche darauf beginnenden Saisonstart. Dann geht es für die Friesoyther am Samstag, 12. September, daheim gegen Vorwärts Nordhorn (15 Uhr)..

• Liga-übersicht

Hansa befindet sich mit diesen Teams in einer Liga: Kickers Emden, GW Brockdorf, JFV Norden, JSG Emstek/Höltinghausen, JSG Großefehn, JSG Obergrafschaft, JSG Uelsen/ASC, JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer, Olympia Laxten, SC Melle 03, SC Spelle-Venhaus, SV Brake, Vorwärts Nordhorn, VfL Stenum, VfR Voxtrup.