Friesoythe Nach dieser ärgerlich wie zu hohen 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den weiter auf Aufstiegskurs segelnden Team von BW Lohne kommt es für Hansa Friesoythe am letzten Spieltag zum Showdown, wie der Stadionsprecher bei seiner Verabschiedung der gut 300 Zuschauer betonte. Der Tabellenzweite zeigte eben, was Effektivität bewirken kann.

Friesoythe stand zwar sehr tief, versuchte per Umschaltspiel über Torjäger Robert Plichta sowie über links Maycoll Canizalez und Thomas Mennicke über rechts für Nadelstiche zu sorgen. Die kamen auch vom Anpfiff weg: Plichta verzog knapp (1.), eine Flanke von Janek Siderkiewicz verfehlte im Zentrum sein Ziel (3.), ehe Canizalez per Distanzschuss knapp scheiterte (4.). Der Gastgeber ließ die gefürchteten Konter über Tim Wernke und Frank Placke nicht zu.

Doch in der 24. Minute hatte Friesoythe Pech. Einen weiten Ball aus dem linken Halbfeld unterschätzte die Hansa-Abwehr einschließlich Torwart Carsten Hackstette, der von der tief stehenden Sonne möglicherweise geblendet war, und Placke köpfte am zweiten Pfosten völlig ungedeckt ein. Es war die erste und bis zur Pause einzige Torchance für die Gäste.

Denn Friesoythe war nur kurz geschockt vom Rückstand und legte nach der Pause gleich wieder los. Aber Plichta scheiterte ebenso an Torwart Philip Kreimer (46.), wie Siderkiewicz (49.) und nochmals Plichta nach Doppelpass mit Mennicke (53.). Friesoythe rannte an und ackerte. Lohne wartete ab. In der 82. Minute war es passiert. Ein schneller Einwurf landete bei Kai Westerhoff, der sich schnell drehte und eiskalt zum 2:0 abzog. Friesoythe gab nicht auf, aber nach einer Konter nutzte Felix Schneppe die Lücke zum Endstand (90.).

Tore: 0:1 Placke (24.), 0:2 Westerhoff (82.), 0:3 Schneppe (90.)

Hansa: Hackstette - Diekmann, Thoben, Thomes, Cano (75. Jaedtke) - Schlangen (69. Baumeister), Werner, Canizalez, Siderkiewicz, Mennicke - Plichta.

Schiedsrichter: Felix Heuer (Heidkrug).