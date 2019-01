Die Hansa-testspieltermine

Montag, 28. Januar, 20.30 Uhr Hansa Friesoythe - FC Sedelsberg (in Lastrup). Samstag, 2. Februar, 14.15 Uhr Hansa - SV Meppen U-23 (in Oldenburg) Mittwoch, 6. Februar, 18.45 Uhr Hansa - BSV Rehden (in Lastrup). Sonntag, 10. Februar, 10.15 Uhr Hansa - VfL Oythe (in Sögel). Mittwoch, 13. Februar, 18.45 Uhr Hansa - BW Ramsloh (in Lastrup) Samstag, 16. Februar, 16 Uhr JSV Oldenburg U-19 - Hansa (in Oldenburg). Sonntag, 24. Februar, 15.15 Uhr Hansa - SV Thüle (in Lastrup).