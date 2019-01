Friesoythe Es war eine gelungene Premiere. Das erste Fußballhallenturnier für Hobby- und Betriebsmannschaften des Sportvereins Hansa Friesoythe fand sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Aktiven großen Zuspruch. Insbesondere auf der gute besuchten Tribüne herrschte allerbeste Stimmung.

Zehn Mannschaften kämpften am Samstag in der Sporthalle am Großen Kamp beim sogenannten „Hallen-Bums“ des SV Hansa um den von Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann gestifteten Wanderpokal. Als erstes Team konnten die All-Stars den Pott entgegennehmen. Im Endspiel setzte sich das Team souverän mit 4:2 Toren gegen die Mannschaft mit dem Namen „Holzhacker-Wadenbeißer“ durch. Zuvor waren die Wadenbeißer mit einem 2:1 Sieg im Halbfinale über den 1. FC Klappstuhl ins Endspiel eingezogen. Der spätere Cupgewinner zog mit einem 4:2 Sieg über „Barfuß Hollenbrand“ ins Endspiel ein. Hollenbrand belegte nach einem Neunmeterschießen Rang drei. Die Spieler wurden sicher von den beiden Schiedsrichtern Sigi Sorogin und Bujar Rexhepi geleitet. Die Turnierleitung lag in Händen von Bernd Meemken und Florian Höhne. „Das Turnier ist sehr gut verlaufen. Daher wird es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben“, sagte Bernd Meemken. Bei der Siegerehrung dankten sowohl Bürgermeister Sven Stratmann als auch Hansa-Vorsitzender Roland Winkler allen Ehrenamtlichen, die zum Gelingen des Turniers beigetragen hätten.