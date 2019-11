Oldenburg

Tourismus In Oldenburg Neue Jugendherberge begeistert Gäste bei offizieller Eröffnung

In Oldenburg wurde die neue Jugendherberge offiziell eröffnet. Ministerpräsident Stephan Weil konnte sich gut an die Jugendherbergen erinnern, die er in seiner Schulzeit besuchte. Was er in Oldenburg zu sehen bekam, unterschied sich davon jedoch sehr.