Friesoythe Das Teilnehmerfeld ist kleiner als gewohnt, aber die Erwartungen sind groß: An diesem Sonntag geht die 34. Hallenstadtmeisterschaft der Friesoyther Fußballer ab 14 Uhr in der Halle Großer Kamp Ost über die Bühne. Und sollte die Veranstaltung, an der diesmal acht statt zehn Teams teilnehmen, ähnlich viel zu bieten haben wie das Turnier 2017, dürfte sie wieder für beste Unterhaltung sorgen. Hatten doch vor einem Jahr etwa 600 Zuschauer fasziniert den Aufstand der jungen Wilden verfolgt. Nicht eines der beiden favorisierten Herrenteams Hansa Friesoythe und SV Altenoythe, die zuvor jeweils neunmal gewonnen hatten, schnappte sich den Pokal, sondern die U-23 Hansas. Die vor allem aus U-19-Spielern bestehende zweite Mannschaft der Friesoyther begeisterte mit Dynamik und Spielfreude. So schossen die Außenseiter in den zwei entscheidenden Partien neun Tore: Im Halbfinale bezwangen sie den Titelverteidiger und Mitfavoriten SV Thüle 4:1 und im Endspiel den SV Altenoythe 5:2.

Der Spielplan der Stadtmeisterschaft Gruppenphase 14 Uhr: SV Mehrenkamp - SV Gehlenberg14.15 Uhr: VfL Markhausen - BV Neuscharrel14.30 Uhr: SV Altenoythe - Hansa Friesoythe U-2314.45 Uhr: Hansa Friesoythe - SV Thüle15 Uhr: SV Mehrenkamp - SV Altenoythe15.15 Uhr: VfL Markhausen - Hansa Friesoythe 15.30 Uhr: SV Gehlenberg - Hansa Friesoythe U-2315.45 Uhr: BV Neuscharrel - SV Thüle16 Uhr: SV Mehrenkamp - Hansa Friesoythe U-2316.15 Uhr: VfL Markhausen - SV Thüle16.30 Uhr: SV Gehlenberg - SV Altenoythe16.45 Uhr: BV Neuscharrel - Hansa Friesoythe Halbfinale 17 Uhr: Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B17.15 Uhr: Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe A17.30 Uhr: kleines Finale 17.45 Uhr: Endspiel

Zwar ist Trainer Tobias Michels inzwischen nicht mehr dabei, und Leistungsträger wie Matthias Wedermann, David Schiller oder Maximilian Werner sind in den Herrenbereich aufgerückt, dennoch wird Hansa erneut eine starke U-23 ins Rennen schicken. Sie spielt in Gruppe A zusammen mit Bezirksligist SV Altenoythe, Kreisligist SV Gehlenberg und dem SV Mehrenkamp (2. Kreisklasse, Staffel II). Die möglichen Teilnehmer aus Ellerbrock, Edewechterdamm/Husbäke und Kampe/Kamperfehn konnten laut Tobias Millhahn, Fußballobmann Hansas, wegen Spielermangels keine Mannschaften stellen.

So sind auch in Gruppe B vier Teams zu finden: die höchstspielende Truppe, Landesligist Hansa Friesoythe, sowie Bezirksligist SV Thüle, der VfL Markhausen und der BV Neuscharrel (beide 1. Kreisklasse).

Schon im dritten Spiel des Tages kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen Hansas U-23 und dem SVA (siehe Info-Kasten auf dieser Seite), und anschließend steht die Begegnung der ersten Hansa-Mannschaft mit dem ambitionierten Bezirksligsten SV Thüle an.

Aber es ist ja alles andere als sicher, dass der neue Friesoyther Stadtmeister aus der Gruppe dieser Vier kommen wird. Die Titelkämpfe waren auch schon vor dem Coup des Hansa-Nachwuchses immer mal wieder für eine Überraschung gut. Manchmal war der Ausgang sogar so unerwartet, dass die Sieger selbst völlig baff waren. Es wird also spannend: Fallen diesmal wieder Zuschauer und Spieler aus allen Wolken, oder schießt sich doch einer der Favoriten auf Wolke sieben?