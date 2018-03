Hansa-Heimspiele fallen ins Wasser

Friesoythe Tür zu an der Thüler Straße: Die Heimspiele der Fußballer Hansa Friesoythes an diesem Wochenende sind abgesagt. Dies teilte Fußballobmann Tobias Millhahn am Freitagnachmittag mit. So muss unter anderem für das mit Spannung erwartete Landesliga-Duell zwischen Hansa Friesoythe und dem TV Dinklage ein neuer Termin gefunden werden. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt.

Auch die A-Junioren der SG Friesoythe/Sedelsberg, die sich mit Landesliga-Konkurrent FC Schüttorf messen wollten, müssen auf den Kampf um Punkte verzichten. Ebenfalls betroffen ist Hansa Friesoythe II (1. Kreisklasse), das den BV Neuscharrel empfangen hätte.