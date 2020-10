Hansas A-Junioren gewinnen 8:2

Friesoythe Die kurze Vorbereitungszeit – vier Einheiten in fünf Tagen – konnte die A-Junioren-Fußballer von Hansa Friesoythe nicht ausbremsen. Sie gewannen am vergangenen Dienstag ihr Landesliga-Heimspiel gegen den SV Brake 8:2 (2:2). Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen und wollten den Gegner schon in dessen Hälfte „ärgern“. Dies klappte zunächst, denn Hansa führte nach fünf Minuten dank des Treffers von Bastian Bley 1:0.

Aber Brake kam acht Minuten später zum Ausgleich, weil die Friesoyther bei einem Freistoß die nötige Ordnung vermissen ließen. Friesoythe ließ aber nicht locker. Lohn der Mühen war das 2:1 durch Zakaria Bayo nach starker Vorarbeit von Tim Moorkamp. Nach einer halben Stunde sorgte ein erneuter Standard für Schwierigkeiten bei Hansa, so dass die Gäste ausglichen.

In der zweiten Halbzeit hielt Friesoythe das Tempo hoch und traf: Jordy Biakala (3), Bayo, Jan Sieger und Bley erhöhten auf 8:2. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wenn wir weiter konzentriert arbeiten, sind wir auf einem guten Weg“, sagte Hansas Coach Andrej Schweizer, der die Einstellung und die Moral besonders lobte.