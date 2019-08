Friesoythe Erinnern Sie sich noch an Pokémon Go? Richtig. Das war das Handy-Spiel, das vor drei Jahren zahlreiche Kinder und Jugendliche dazu brachte, den ganzen Tag draußen zu verbringen – auch im Friesoythe. Dort, wo eine „Arena“ war, in der die Spieler ihre Fantasie-Monster gegeneinander kämpfen lassen konnten, entstanden große Treffpunkte. Einige Spieler waren sogar mit tragbaren Ladestationen („Powerbanks“) unterwegs, damit das Handy beim Spielen aufgeladen werden kann.

Drei Jahre später ist von diesem Hype nicht mehr viel geblieben. Nur noch wenige, „echte“ Fans spielen das Handy-Spiel, das vor allem faszinierte, weil der Spieler sich zum ersten Mal auch durch die reale Welt bewegen musste, um in der Fantasiewelt auf dem Bildschirm neue Gegenstände zu finden. Weil die App bei einem Einverständnis des Spielers auch auf die Kamera zugreifen konnte, wurden die Monster sogar in der realen Umgebung dargestellt.

Drei Jahre später haben nun auch Harry-Potter-Fans die Gelegenheit, auf die Suche nach Gegenständen zu gehen und sich mit anderen Zauberern zu messen. Denn das Handyspiel „Wizards unite“, das kostenlos als App im App Store (iPhone) oder im Google Play Store (Android) heruntergeladen werden kann, bietet dem Spieler quasi alles, was Pokémon Go auch konnte beziehungsweise kann – die App gibt es schließlich immer noch. Ich habe das Spiel einmal getestet.

Nach der Installation wird mir das Spielprinzip erklärt. Ich gehöre zur „Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts’“. Meine Aufgabe ist es, magische Gegenstände einzusammeln, weil diese ansonsten den Nicht-Zauberern („Muggeln“) etwas von der Existenz der Zaubererwelt verraten könnten. Und diese muss schließlich vor ihnen geheim gehalten werden.

Harry Potter spricht zu mir

Nachdem mir dies durch ein Dialogfeld von einer unbekannten Frau der Eingreiftruppe erklärt wurde, begrüßt mich eine mir bestens bekannte Person: Harry Potter freut sich, dass ich dabei bin und betont auch noch einmal die Wichtigkeit der Aufgabe.

Daraufhin begebe ich mich auf die Suche. Doch ich habe die Redaktion noch gar nicht verlassen, da wird mir schon das erste Objekt, das es einzusammeln gilt, angezeigt. Beim Antippen öffnet sich ein neues Fenster und ich werde gefragt, ob das Spiel auf meine Kamera zugreifen kann, um die Gegenstände in der realen Welt anzuzeigen.

Anschließend sehe ich, wie Rubeus Hagrid, der bekannte Wildhüter von Hogwarts, in einem Netz gefangen ist. Um ihn zu befreien, muss ich den Fundwächter mit einem Zauber überlisten. Dazu zeichne ich ein vorgegebenes Muster auf dem Bildschirm so präzise wie möglich nach. Je genauer ich zeichne, desto besser wird der Zauber ausgeführt.

Bereits beim ersten Versuch gelingt es mir, Hagrid zu befreien. Das Bild von ihm wird in mein „Register“ aufgenommen. Dies ist jederzeit einsehbar und der Spieler kann erkennen, welche Gegenstände er schon gefunden hat und welche ihm noch fehlen. Ich erhalte einige Tränke und bekomme Punkte gutgeschrieben. Als ich den zweiten Gegenstand eingesammelt habe, steige ich bereits auf Stufe 2 auf.

Dies weckt schnell den Ehrgeiz, weiter zu laufen, um die nächsten magischen Objekte einzusammeln. Zumal diese bereits von Weitem erkennbar sind. Doch schon werde ich beim Schwenken mit dem Handy ausgebremst: Das Spiel registriert meine schnellen Bewegungen und hält mich für einen Autofahrer. Es kommt der Hinweis, dass ich nicht spielen soll, während ich fahre. Nachdem ich jedoch angegeben habe, dass ich Passagier bin, darf ich weiterspielen.

Snape – oder doch nicht?

Plötzlich der nächste Gegenstand: Professor Snape steht vor mir – denke ich. Es handelt sich um einen Irrwicht, der nur die Gestalt des Lehrers aus Hogwarts angenommen hat. Bei den Gegenständen wird mir auch immer angezeigt, wie groß die Gefahr der Entdeckung durch „Muggel“ ist. Je höher die Gefahr, desto schwieriger sind sie einzufangen. Dies stelle ich wenig später fest. Bei einigen Gegenständen muss ich das Zaubersymbol fünfmal nachzeichnen, bis der Gegenstand eingefangen ist – dies kann mitunter schnell nervenaufreibend werden. Es kann auch passieren, dass der Fundwächter mit dem Gegenstand flieht, bevor er eingefangen wird. Die Tränke können das Einfangen beschleunigen.

Plötzlich ploppt oben im Bildschirm ein Einkaufswagen auf: Für echtes Geld könnte ich mir unter anderem weitere Tränke sichern, um die Zauber-Symbole nicht so oft nachzeichnen zu müssen.

Ich laufe weiter in Richtung St.-Marien-Kirche, an der mir sehr viele Gasthäuser und Gewächshäuser angezeigt werden. Beim „Betreten“ sehe ich durch das Fenster bekannte Stellen von Friesoythe. In den Gasthäusern kann ich mich als Zauberer stärken, die Gewächshäuser geben dem Zauberer Samen, die er dort anpflanzen kann – geerntet werden können diese anschließend jedoch von jedem Spieler.

Einige Meter weiter, in der Mitte der Lange Straße, wird es richtig interessant: Eine große Festung, bereits von Weitem zu sehen und vergleichbar mit den Arenen in Pokémon Go, bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Zauberern zu duellieren und um Runen zu kämpfen. Ich habe bereits Stufe 4 erreicht und kann einen Zauberer alleine besiegen.

Beim anschließenden Kampf gegen zwei Gegner nacheinander – einem Zauberer und einem Werwolf – bin ich jedoch unterlegen. Hierbei hätte mich ein anderer Spieler unterstützen oder ich bereits ein paar Stufen stärker sein müssen.

Fazit: Bei einem kurzen Trip als „Zauberer“ durch Friesoythe habe ich keinen Gleichgesinnten getroffen – einen Hype wie damals Pokémon Go hat das Spiel, das seit dem 21. Juni auf dem Markt ist, bisher nicht entfacht. Da das Spielprinzip – im Gegensatz zu damals – nicht neu ist, wird dieser vermutlich auch nicht ausbrechen. Das Spiel an sich ist durchaus reizvoll, jedoch wiederholt sich vieles schnell.