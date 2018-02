Friesoythe /Höltinghausen Stolz über ihre Leistungen waren sie allemal – aber bei den Handball-Landesligisten war die Einschätzung dennoch unterschiedlich. Während die Männer der HSG Friesoythe beim Spitzenreiter TV Dinklage mit 28:29 (14:13) unglücklich verloren, blieb die gewaltige Aufholjagd der Frauen des SV Höltinghausen bei der HSG Wilhelmshaven II aus mehreren Gründen unbelohnt, dürfte nach dem 23:26 (6:14) der Abstieg nach der 13. Niederlagen in Folge unabwendbar sein.

TV Dinklage - HSG Friesoythe 29:28 (13:14). „Schade, für all das Lob können wir uns nichts kaufen“, sagte Trainer Günter Witte nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft, der dem Spitzenreiter den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Den schnellen 1:3-Rückstand (4.) konterte der Neuling. Die personell bedingten Umstellungen in der Abwehr, um einen sehr stark haltenden Nils Fröhlich im Tor, griffen gut, obwohl einige Spieler auf ungewohnten Positionen spielen mussten.

„Wir haben das in der Abwehr gut hinbekommen. Im Angriff mit einen herausragenden Nils Albers haben wir besser als zuletzt abgeschlossen. So waren wir stets auf Augenhöhe“, sagte Witte. Bis zum 20:20 (46.) war die Partie völlig ausgeglichen, ehe der TVD sich nun immer wieder um zwei Tore absetzte, als dem kleinen Kader der Gäste die Kräfte schwanden. Sonst hätte der Neuling nach dem 29:28 für den TVD in der letzten halben Minute vielleicht doch noch den Weg zum gerechten Ausgleich gefunden.

HSG: Fröhlich, Fründt - Willmann (4), Sawizki, Robbers (4), Albers (14/5), Kühn (4), Laskowski (1), Binder (1), Tiedeken, St. Wilhelm, Chr. Wilhelm.

HSG Wilhelmshaven II - SV Höltinghausen 26:23 (14:6). „Sie haben alles reingehauen und für ihre glänzende Moral Respekt und Lob verdient“, sagte Trainer Hartmut Wolf. Doch nach der Niederlage im Kellerderby, der 13. in Serie, ist der Abstieg nur noch rechnerisch fraglich. Wolf hofft, dass die Mannschaft sich in den restlichen Spielen gut verabschiedet und für starke Leistungen wie in Halbzeit zwei auch einmal belohnt werden wird.

Diese Niederlage hatte mehrere Faktoren. Da war die erste Halbzeit, in der die Mannschaft nicht ins Rollen kam. Anfängerfehler und eine spürbare Nervosität sorgten dafür, dass die Gastgeberinnen mit 14:6 komfortabel zu führen schienen.

Doch nach einer Standpauke kehrte ein völlig verwandelter Gast aufs Feld, heizte der HSG mächtig ein, und holte bis zum 22:25 (57.) auf. „Da dachte ich wirklich, wir könnten das Ding noch endgültig drehen“, sagte Wolf. Aber Pech mit Pfostenwürfen und insgesamt deutliche Benachteiligungen, wie Wolf kritisierte, was Zeitstrafen, Siebenmeter und zu Unrecht abgepfiffene Aktionen betraf, trugen ein Übriges zur Niederlage bei.

SVH: Möhlmann, Richter - Schreider, L. Walter (3), Menke (1), Brockhaus (2), Felstermann (3), Ebendt (5/3), Fangmann (6), Wienken (1), Greten (1), Böckmann (1).