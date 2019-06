Hundesteuer soll leicht steigen

Friesoythe Bislang müssen Hundehalter für ihr Tier 30 Euro im Jahr als Steuer an die Stadt Friesoythe abführen. Gleiches gilt für jeden weiteren Hund. Die Kommune plant nun, den Steuersatz je Hund auf 36 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Ein entsprechender Beschluss soll auf der nächsten Sitzung des Friesoyther Stadtrates am Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr, im Rathaus am Stadtpark gefasst werden. Die neue Regelung soll ab dem 1. Januar 2020 greifen. Als gefährlich eingestufte Hunde müssen nach wie vor mit 300 Euro jährlich versteuert werden.

Auf der Ratssitzung stehen aber noch weitaus mehr Themen auf dem Programm. So geht es unter anderem abschließend um die verbindliche Festlegung der Planung für das Gebäudeensemble an der Dr.-Niermann-Straße in Friesoythe, in der bekanntlich neben der Realschule künftig auch die Ludgeri-Schule (Grundschule) untergebracht werden soll, damit eine Baugenehmigung beantragt werden kann.

Außerdem wird über eine Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag zur Finanzierung der Kindergärten und Krippen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe abgestimmt, die die Kirche finanziell etwas mehr in die Pflicht nimmt.

Es geht auch um die Errichtung von Flutlichtanlagen. Sowohl der SV Hansa Friesoythe als auch der SV Altenoythe sollen jeweils einen Platz mit Flutlicht bekommen. Kosten: jeweils rund 70 000 Euro.

Ein weiteres Thema wird auch das Leitbild „Eisenstadt“ sein.