Friesoythe Seit gut fünf Jahren gibt es in der St.-Marien-Pfarrei im Rahmen der verschiedenen Angebote von Vamos-Alpha auch eine Familienfreizeit in den Sommerferien. Und das auf Initiative von Gerd und Roswitha Bolten sowie mit Unterstützung von langgedienten ehrenamtlichen Betreuern aus dem Friesoyther Tourteam Vamos wie Thomas Heidmeier. Sie bieten Erlebnisangebote in schönster Natur, guter Gemeinschaft und religiösen Impulsen an, die die ganze Familie begeistern können.

Über die Familienfreizeit Das Konzept der Familienfreizeit ist einfach: Ein äußerer Rahmen für die Gruppe wird organisiert von einem Vorbereitungsteam. Angebote für aktive Freizeitgestaltungen werden vorgeschlagen und gemeinsam durchgeführt. Es bleibt auch viel Raum für eigene Gestaltungen innerhalb der Familie. Alle packen ein bisschen für alle mit an. Religiöse Impulse am Morgen und am Abend sowie eine Heilige Messe am Sonntag würden den Freizeiten eine eigene Note geben, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

Jetzt haben Gerd und Roswitha Bolten sowie Thomas Heidmeier erklärt, ab 2020 für diese Aufgaben nicht mehr wie sonst zur Verfügung zu stehen. Pfarrer Michael Borth dankt den Dreien für ihr Engagement und die vielen guten Ideen. „Das schönste Geschenk, welches wir den Ausscheidenden machen können ist, dass die Idee von Freizeiten für Familien weiter fortgetragen wird“, so Pfarrer Borth und Küster Rainer Schweigatz. Die Familienfreizeiten von Vamos-Alpha hätten es unbedingt verdient, weitergeführt zu werden.

Darum sind alle Interessierten an den Familienfreizeiten von Vamos-Alpha zu einem Informationsabend am Sonntag, 8. September, eingeladen. Wer Lust hat, der sei vorab herzlich eingeladen zu einem „Gottesdienst Spezial“ um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien. Anschließend beginnt gegen 19.15 Uhr dann der Informationsabend im großen Saal des Franziskushauses in Friesoythe. Das Treffen wird etwa eine Stunde dauern.

Dabei soll das Ziel für das nächste Jahr vorgestellt werden. Es geht nach Ognatun Ungdomssenter in Südnorwegen. Die Anlage ist sehr großzügig und bietet ihren Besuchern schöne Zimmer mit eigenem Bad, gemütliche Gruppenräume, viel Platz für sportliche Aktivitäten am Haus, einen hauseigenen See mit Sandstrand und Badesteg.

Ognatun liegt am Rand der atemberaubenden Gebirgskulissen, mit denen Südnorwegen viele Urlauber anzieht. Eines der bekanntesten Ziele dürfte sicherlich der „Preikestolen“ am Lysefjord sein, der im Rahmen einer Tagesfahrt besucht werden kann. Zahlreiche Wanderwege durchs Gebirge, das Abenteuerland „Kongeparken“, Kanufahrt auf Seen und Fjorden, Besuche in Egersund, Stavanger, Kristiansand oder Bergen sind von Ognatun gut möglich und organisierbar.

Als Zeitraum für die Familienfreizeit von Vamos-Alpha ist geplant: 10. bis 22. August 2020. Die taggenaue Reisezeit, die bequemen Anreisemöglichkeiten auch für Familien, die spezielle Programmgestaltung vor Ort, die Mithilfe bei der Organisation und Durchführung der Fahrt, Wünsche an die Küche und dergleichen – das alles wird auf der Informationsveranstaltung laut Borth am 8. September zur Sprache kommen.

Danach werde es dann auch möglich sein, sich für die Familienfreizeit anzumelden. Wer gerne Informationen über diese Fahrt haben möchte, aber zum geplanten Vorstellungstermin für die Reise nicht kommen kann, möge Küster Rainer Schweigatz (r.schweigatz@stmarienfriesoythe.de) oder Pfarrer Michael Borth (pfarrer@stmarienfriesoythe.de) eine E-Mail schicken. Sie mailen dann die gewünschten Informationen zu.