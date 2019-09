Friesoythe /Markhausen /Thüle Die Tierrechtsorganisation Peta hat erneut gefordert, Kutschfahrten mit Pferden zu verbieten. Diese seien für Menschen und Tiere zu gefährlich und würden immer wieder zu tragischen Unfällen mit Verletzten sowie Toten führen, meinen die Tierschützer.

Seit mehr als einem Jahr nimmt Peta Unglücksfälle bei Ausfahrten zum Anlass, ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Pferdekutschen seien eines der risikoreichsten Transportmittel und Pferde aufgrund ihrer Natur völlig ungeeignet, heißt es von der Tierrechtsorganisation. Wir haben bei Heinz Stammermann und Gerd Brockhage nachgefragt, wie sie zu einem Verbot stehen und ob sie die Argumentation der Tierschützer verstehen können.

Ein mögliches Verbot von Kutschfahrten kann Heinz Stammermann nicht nachvollziehen. Der Markhauser bietet Kutsch- und Planwagenfahrten an. Diese Fahrten seien nicht per se gefährlich, so Stammermann. Jedoch müssten Kutscher und Pferde miteinander vertraut und eingespielt sein. Seinen Kutschschein zu machen und dann die Pferde laufen zu lassen – so einfach ginge das nicht.

Vertrauen wichtig

„Pferde sind Fluchttiere“, sagt Stammermann. Daher sei es das A und O, Vertrauen zu ihnen aufzubauen und mit ihnen vertraut zu sein. Nur so könnten sich die Reaktionen der Pferde einschätzen lassen. Denn im Umgang mit Tieren könne immer etwas passieren. „Bei uns ist bisher noch nichts passiert“, sagt der Markhauser.

Auch das Argument, Pferde seien nicht für Kutschen geeignet, kann Stammermann nicht nachvollziehen. Er nimmt mit seinen Gespannen regelmäßig auch an Umzügen, wie zum Beispiel beim Schützenfest in Friesoythe, teil. Man müsse es den Tieren beibringen und sich die Zeit dafür nehmen – dann seien sie auch für diese Aufgabe geeignet, so Stammermann.

Ebenfalls anderer Meinung als Peta ist Gerd Brockhage, Vorsitzender des Reit- und Fahrclubs (RFC) Thüle. Der RFC veranstaltet alljährlich am 3. Oktober seinen Kutschenkorso, unter anderem mit Gelände- und Hindernisfahrten. „Ein Kutschen-Verbot finde ich lächerlich“, sagt Brockhage.

Pferde gehörten in die Natur und nicht das ganze Jahr in den Stall. Zudem bräuchten sie viel Bewegung. Hierfür sei der Kutschenkorso einer der humansten Wege. „Die Tiere müssen Spaß haben und den haben sie beim Kutschenkorso“, meint Brockhage.

Unfälle immer möglich

Unfälle seien natürlich nicht ausgeschlossen, aber das sei auch beim Autofahren so, sagt der RFC-Vorsitzender. Seit mehr als 25 Jahren gebe es den Kutschenkorso, und bisher sei noch nichts passiert. Kein Gespann sei durchgegangen, einen Unfall habe es auch noch nicht gegeben, berichtet er.

An diesem Donnerstag findet der Kutschenkorso wieder statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Reithalle Bernd Duen am Paarberger Wald in Thüle. „Wir sind über jeden Zuschauer froh“, sagt Brockhage und ergänzt: „Wir nehmen sogar gerne Gäste mit.“

Diese könnten sich dann vor Ort davon überzeugen, dass die Kutschfahrten nicht gefährlich seien und es den Pferden und Ponys Spaß mache.