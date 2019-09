Friesoythe /Ramsloh /Löningen Sie gehören zur Elite der Staplerfahrer in Niedersachsen und vertreten ihre Heimat im Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren: Dierck Wienöbst aus Löningen von der Weser Ems Erfrischungsgetränke GmbH und Alexander Stang aus Friesoythe von der Waskönig & Walter Kabel-Werk GmbH & Co. KG in Ramsloh.

Fast 2000 Staplerfahrerinnen und -fahrer traten zwischen April und August deutschlandweit in 25 Regionalmeisterschaften an, um insgesamt 75 Finalistinnen und Finalisten zu küren, die nun beim Finale vom 19. bis zum 21. September in Aschaffenburg um die Titel fahren. Wienöbst und Stang treten nach ihrem Erfolg beim Qualifikationswettbewerb Willenbrock Stapler Cup in Bremen als Regional- und Vizeregionalmeister für Bremen und Nord-Niedersachsen an. Veranstalter ist Linde Material Handling, Schirmherrin die bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach.

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besitz eines Staplerscheins. Die Teilnehmenden müssen auf verschiedenen Modellen in Bestzeit anspruchsvolle Parcours absolvieren, die ihrem Arbeitsalltag ähneln. Sie müssen etwa Bälle oder Flüssigkeiten sicher von A nach B transportieren, große Styroporteile in Stanzformen einsetzen und hohe Kistenstapel auf kleinstem Raum manövrieren. Besonderen Wert legen die Schiedsrichter dabei auf die Einhaltung aller arbeitsplatzrelevanten Sicherheitsvorschriften. Rückwärtsfahrten ohne Schulterblick oder Sicherheitsgurt nicht angelegt – schon gibt es Zeitstrafen.

Die zwei Finalisten aus dem Landkreis Cloppenburg dürfen am 21. September vor mehreren Tausend Fans und Zuschauern ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt rund 200 Fahrer aus aller Welt nehmen teil. Auf nationaler Ebene werden die Titel Deutscher Meister im Staplerfahren (m/w), Deutsche Meisterin der Staplerfahrerinnen und Firmen-Team-Meister vergeben; auf internationaler Ebene wird bei der 2. World Championship ein bestes Team und ein bester Fahrer gesucht. 16 Nationen treten mit je drei landesbesten Staplerprofis an. Deutschland ist Titelverteidiger.