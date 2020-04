Rheuma-Liga: Zehn Minuten Bewegung helfen schon

Friesoythe Gute Nachrichten für alle Mitglieder der Rheuma-Liga Friesoythe: Der Bewilligungszeitraum beim Rehabilitationssport und Funktionstraining wird unbürokratisch um die Zeit der Aussetzung der Übungsveranstaltungen verlängert. Hierzu bedarf es keiner besonderen Antragstellung durch die Versicherten und die Leistungserbringer, teilte Vorsitzender Heinrich Reiners mit.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Versicherten aus Angst vor Ansteckung nicht mehr teilnehmen, die Leistungserbringer die Übungsveranstaltungen abgesagt haben, die Übungsstätten geschlossen wurden oder die Durchführung behördlicherseits untersagt wurde.

„Wir bedauern sehr, dass wir das Funktionstraining (Wasser- und Trockengymnastik) zurzeit nicht anbieten können, wissen wir doch wie wichtig die regelmäßige Teilnahme für alle ist“, sagt Reiners. Es fehle nicht nur an den Übungen, sondern auch an der Kommunikation untereinander. „Gerade in diesen schwierigen und turbulenten Zeiten ist ein aktiver Alltag in Form von Bewegung an der frischen Luft wichtiger denn je. Bewegung und körperliche Aktivität fördern das psychische und körperliche Wohlbefinden und bieten einen sinnvollen sowie gesundheitsförderlichen Ausgleich in der aktuellen Situation“, weiß Reiners.

Laut Reiners helfen bereits zehn Minuten, in denen man sich an der frischen Luft bewegt. „Wir machen jetzt alle schwierige Zeiten durch. In diesen Zeiten ist es uns ganz wichtig, Kontakte zu pflegen. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wenn Ihnen die sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt. Wir wollen in dieser schweren Zeit für Sie da sein“, sagt der Vorsitzende an alle Mitglieder. Die Sprechzeiten des Büros finden immer mittwochs von 9 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. In besonderen Fällen steht Heinz Reiners auch telefonisch unter Telefon 0170/80 11 270 zur Verfügung.