Friesoythe Fast vier Stunden benötigen die Schützenbrüder der vier Kompanien der Friesoyther Gilde, um beim traditionellen Vergleichsschießen den Sieger des begehrten Wanderpokals zu ermitteln. Derweil vertrieben sich die Schützen die Zeit bis zur Bekanntgabe des Pokalgewinners bei Bier, Bratwurst und netten Gesprächen.

Als sich der Zeiger der Uhr auf elf bewegte, stieg die Spannung unter den Männern – Frauen gibt es nicht in der Gilde. Der Wettbewerb wurde praktisch erst vom letzten Schützen entschieden. Geschossen wurde auf dem Schießstand des Gildehauses an der Thüler Straße mit dem Kleinkalibergewehr auf die 50 Meter entfernte Scheibe.

Mit 290 von 300 möglichen Ringen sicherte sich am Ende die Kompanie Wasserstraße unter Federführung von Hauptmann Johannes Hovehne und Fähnrich Elimar Thunert die begehrte Trophäe –vor der Kompanie Kirchstraße mit Hauptmann Christian Thoben und seinem Fähnrich Hendrik Tholen mit 285 Ringen. Die Kompanie Moorstraße sicherte sich unter der Leitung von Hauptmann Bernhard Dedden mit 283 Ringen den dritten Platz vor der Kompanie Lange Straße unter der Führung des neuen Hauptmanns Michael Vahle 273 Ringen.

Von den etwa 60 Schützen wurden für jede Kompanie die sechs Schützen mit den besten Ergebnissen gewertet. Jeder Schütze durfte auf drei Karten je fünf Schuss abgeben, für die Wertung galt die Karte mit der höchsten Ringzahl. Die besten Schützen waren aus Kompanie Kirchstraße Jörn Weinobst mit 48 Ringen, Wasserstraße Alwin Tepe 49 Ringe, Moorstaße Hendrik Hempen, 48 Ringe und Lange Straße Rasmus Braun mit 47 Ringen. Hauptmann Hovehne nahm unter lautstarkem Jubel den Wanderpokal von Adjutant Aloys Arkenau in Vertretung des in Urlaub befindlichen Generals Theo Vahle in Empfang. Der Adjutant würdigte die guten Leistungen und zeigte sich mit der Beteiligung über das von der Kirchstraße perfekt ausgerichtete Turnier sehr zufrieden.