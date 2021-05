Sergej Mut trainiert Hansas C-Junioren

Friesoythe Die C-Junioren-Fußballer des Landesligisten Hansa Friesoythe werden in der neuen Saison von Sergej Mut trainiert. Dies gab der Club am vergangenen Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Mut spielte selbst für Hansa im Herren- und im Juniorenbereich und ist Inhaber der Trainer-B-Lizenz.

Der SV Hansa gab zudem bekannt, dass der Verein im Hinblick auf die kommende Saison ein Sichtungstraining für C-Junioren durchführt. Das Training findet am Samstag, 29. Mai, im Hansa-Stadion an der Thüler Straße statt. Los geht es um 11 Uhr. Interessierte können sich bei Hansas Fußballobmann Tobias Millhahn melden unter: Telefon 0175/3531752 oder per Mail: fussball@hansafriesoythe.de

