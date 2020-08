Sport: Fit durch Herbst und Winter

Friesoythe Seit 2014 gibt es die Gesundheitssport-Kooperation bereits. Die Zusammenarbeit werde so gut angenommen, dass das Angebot erneut ausgeweitet wurde, wie Carola Reiners vom SV Hansa Friesoythe sagt. Neu dabei im Herbst/Winter-Programm sind ein Yoga-Kurs und ein Kurs für ältere Menschen. • Ganzkörpertraining mit Aroha und Faszio – Schwerpunkte liegen auf Ausdauertraining (Aroha), Faszientraining (Faszio), Mobilisation sowie Kräftigung. Dienstags, 19.30 Uhr, ab 1. September, Sporthalle Großer Kamp-Ost – Vier Kurse – Montags, 19 Uhr im Caritas-Kindergarten Willohstraße; Mittwochs, 18 Uhr im Caritas-Kiga Willohstraße; Freitags, 10.15 Uhr und 15 Uhr im Bali-Fitnessstudio, Alte Meeschen 17; Anmeldung und Information bei yoga@claudia-schwienhorst.de Trainingsmethode mit hoher, kurzer Intensität der Bewegungsabläufe. Dienstags 20 bis 21 Uhr, ab 25. August, zehn Termine, Turnhalle Altenoythe. Infos unter Telefon 04491/40436 oder www.sva-altenoythe.de. – Ganzkörper-Workout zur Kräftigung der Hauptmuskelgruppen. Mittwochs 20 bis 21 Uhr; ab 26. August, zehn Termine, Turnhalle Altenoythe; Telefon 04491/40436 – Training für Menschen mit Übergewicht. Donnerstags, 19.30 bis 20.30 Uhr, ab 27. August, zehn Termine, Turnhalle Altenoythe, Telefon 04491/40436. – Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Dienstags, 19 bis 20 Uhr, ab 25. August, zehn Termine, Turnhalle Altenoythe, Telefon 04491/40436. – Dienstags, 20 bis 21 Uhr, ab 1. September, Halle am Hansaplatz Telefon 04491/2611. – Heiße Choreographien zu lateinamerikanischen Rhythmen: Montags,19.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle Großer Kamp Ost, ab 31. August; Dienstags, 20 bis 21 Uhr in der Sporthalle Altenoythe ab 1. September, je fünf Abende mit Carmen, Anmeldung, Telefon 0171/4096098 • Rücken Aktiv– Mittwochs, 19 bis 19.45 Uhr, ab 25. August, Sporthalle Altenoythe, Telefon 04491/40436 • Nähere Information und Anmeldung bei Carola Reiners Telefon 04491/1587 oder unter den angegebenen Nummern.