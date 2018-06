Friesoythe Da kamen die Läufer und Walker am Freitag kräftig ins Schwitzen. Schon früh am Morgen war es weit über 20 Grad Celsius warm, und bis zum Mittag kratzte das Thermometer an der 30-Grad-Grenze. Gepaart mit wenig Schatten auf der Strecke nicht gerade die idealsten Bedingungen für eine ausgiebige Joggingrunde. Aber die Organisatoren des 5. Inklusionslaufes der Berufsbildenden Schule in Friesoythe waren auf diese Bedingungen bestens vorbereitet. Entlang der Strecke gab es immer wieder Stationen mit Erfrischungen. Und wer eine Pause brauchte, der nahm sie sich, denn schließlich ging es nicht um Bestzeiten, sondern um den Spaß.

Über 1300 Kinder, Jugendliche, Lehrer und Betreuer von Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen aus dem gesamten Landkreis Cloppenburg gingen beim Inklusionslauf an den Start. Vom Appellplatz der Schützengilde an der Thüler Straße aus ging es los. Mehrere Disziplinen standen zur Wahl. Pünktlich um 8.40 Uhr gingen die Zehn-Kilometer-Läufer auf den Rundkurs quer durch das Stadtgebiet. Wenig später folgten die Fünf-Kilometer-Läufer. In kurzen Abständen starte der 2,5-Kilometer-Lauf, der 2,5-Kilometer-Rolli-Lauf, das 2,5-Kilometer-Walking und der ein Kilometer Schnupperlauf. Den Schlusspunkt setzten die jüngsten Teilnehmer. Die Mädchen und Jungen der Friesoyther Kindergärten gaben beim Bambinilauf ihr Bestes.

Natürlich ging es beim Inklusionslauf auch um sportliche Leistungen und die schnellsten Läufer erhielten am Ende auch Plaketten und Urkunden, doch im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Spaß und das Miteinander. Und das Konzept ging auf: Überall auf dem Gelände kamen die unterschiedlichsten Sportler miteinander ins Gespräch, halfen sich gegenseitig und lachten gemeinsam.

Das Organisationsteam, bestehend aus Schülern der Fachoberschule Wirtschaft, hatten neben dem Laufwettbewerb auch ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So gab es zum Beispiel Bratwurst, Popcorn, Kinderschminken, DJ-Musik und ausreichend Getränke. Der Erlös der Veranstaltung geht an karitative und wohltätige Zwecke.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Bilder vom Inklusionslauf unter www.nwzonline.de/fotos-cloppenburg