Sport: Training unter Auflagen wieder möglich

Friesoythe Die Arbeitsgemeinschaft Rheuma-Liga Friesoythe startet am Montag, 31. August, wieder mit dem Funktionstraining Trockengymnastik im St. Marienhospital. Im Zuge der Corona-Pandemie war und ist das Durchführen von Bewegungsangeboten im Bereich der Trockengymnastik, sowie der Wassergymnastik teilweise wieder möglich, aber an viele Auflagen und Vorschriften gebunden.

Leider könne die Arbeitsgemeinschaft Friesoythe nicht alle Auflagen und Hygienemaßnahmen erfüllen. Die Konsequenz sei, dass der Zutritt zunächst nur auf die Personen- und Gruppenkreise für die Trockengymnastik beschränkt ist, heißt es. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, werden die Gruppen der Rheuma-Liga halbiert. Somit werden Teilnahmen nur im 14-tägigen Rhythmus durchgeführt werden können.

Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft bedauere die Einschränkung sehr, müsse aber auf die Patienten im Krankenhaus und das Pflegepersonal Rücksicht nehmen. Daher wird den Teilnehmern auch ein gewisses Maß an Rücksichtnahme und Solidarität abverlangt.

Die vorgegebenen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen und die Abstandsregelungen sind unbedingt einzuhalten. Die Teilnehmer seien bereits schriftlich informiert worden, heißt es.

Was die Wassergymnastik betrifft, so könne unter den gegebenen Umständen im Krankenhaus, bis auf Weiteres keine Therapie durchgeführt werden. Dies teilt die Arbeitsgemeinschaft in einer entsprechenden Mitteilung mit.