St. Marien: Termine für Firmung in Friesoythe stehen jetzt fest

Friesoythe Für die Firmfeiern in der St.-Marien-Pfarrei Friesoythe stehen jetzt neue Termine zur Verfügung. Weihbischof Wilfried Theising wird den Jugendlichen in sechs Gottesdiensten in der Pfarrkirche St. Marien das Firmsakrament spenden. Die Firmfeiern und die Übungstermine sind wie folgt geplant:

Firmfeier A: Samstag, 24. Oktober, 11 Uhr; Übungstermin: Donnerstag, 22. Oktober, 17 Uhr.

Firmfeier B: Sonntag, 25. Oktober, 15 Uhr; Übungstermin: Freitag, 23. Oktober, 17 Uhr.

Firmfeier C: Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr; Übungstermin: Freitag, 23. Oktober, 18.30 Uhr.

Firmfeier D: Sonntag, 1. November, 11 Uhr; Übungstermin: Donnerstag, 29. Oktober, 17 Uhr.

Firmfeier E: Sonntag, 1. November, 15 Uhr; Übungstermin: Freitag, 30. Oktober, 17 Uhr.

Firmfeier F: Sonntag, 1. November, 17 Uhr; Übungstermin: Freitag, 30. Oktober, 18.30 Uhr.

Die Gottesdienstwahl über die Firmhomepage ist für die Firmbewerber noch bis Dienstag, 20. Oktober, um 23.45 Uhr freigeschaltet.

Die Firmgottesdienste sind übrigens nicht öffentlich und können nur von den Firmbewerbern und deren Angehörigen besucht werden.

Durch diese zusätzlichen Gottesdienste verschieben sich im Einzelnen unter Umständen die an diesem Tag geplanten Regelgottesdienste, teilt die Kirchengemeinde weiter mit. Fest steht schon jetzt: Die Regelgottesdienste am Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, und am Sonntag, 1. November, 10.30 Uhr und 18 Uhr fallen ersatzlos aus.