Friesoythe Unter dem Titel „Laufend unterwegs“ hat ein Laufkursus des SV Hansa Friesoythe nun seinen Abschluss gefunden. „Laufend unterwegs“ ist ein Konzept, welches sich erstmals voll und ganz auf die Ausdauerform Laufen spezialisiert hat.

Der von den Krankenkassen geförderte Kursus besteht aus einem zwölfstündigen Kursprogramm à 90 Minuten, das sich hauptsächlich an sportliche Neu- und Wiedereinsteiger richtet. Neben dem Laufen in der Natur standen auch Übungen zur Kräftigung, Koordination und Beweglichkeit auf dem Plan.

Über das Kurskonzept hinaus ist es langfristig das Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu zu motivieren, weiterhin mindestens zweimal die Woche aktiv zu sein.

Am Ende des Kurses beschlossen alle Teilnehmer, auch weiter laufen zu wollen. In einer gemeinsamen Laufgruppe wollen sie die Laufstrecken in und um Friesoythe unter die Sohlen nehmen.

Der SV Hansa Friesoythe plant zum Herbst, einen weiteren Gesundheitskursus in dieser Art anzubieten. Interessierte melden sich bei Carola Reiner unter Telefon 04491/1587 oder per E-Mail: info@hansafriesoythe.de.