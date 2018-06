Friesoythe Der Sportverein Hansa Friesoythe hat mehr als 1000 Mitglieder. Doch nur klägliche rund 30 Mitglieder fanden am vergangenen Donnerstagabend den Weg in das Vereinsheim an der Thüler Straße, um an der Mitgliederversammlung teilzunehmen.

Diese Tatsache brachte auch den ehemaligen Vorsitzenden Hansfried Meerjans ein wenig in Rage. „Die Beteiligung ist traurig. Der Termin an einem Donnerstag ist schlecht gewählt. Dabei ist schon vor Jahren der Beschluss gefasst worden, die Mitgliederversammlung immer an einem Freitag abzuhalten. Daran sollte sich auch der Vorstand halten und nicht eigenmächtig einen Beschluss kippen „, kritisierte Meerjans die Vorgehensweise. Die Kritik wies der erst vor einem Jahr neu gewählte erste Vorsitzende Roland Winkler zurück. „Wir wollten auch den Mitgliedern die Chance geben, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, die nicht am Freitagabend können“, so Winkler.

Nicht näher wollte sich der Vorstand zur der Frage von Meerjans äußern, warum das langjährige verdiente Mitglied Bernd Meyer den Verein verlassen hat. „Derartige persönliche Angelegenheiten möchte ich nicht in einer öffentlichen Versammlung diskutieren. Das kläre ich mit Meyer persönlich“, sagte Winkler.

Ansonsten liefe der Ball beim SV Hansa sowohl sportlich als auch finanziell rund. Der Sportlerball, die Stadtmeisterschaft im Fußball und der Familiensporttag seien ein voller Erfolg gewesen, so der Vorsitzende. Und auch, dass die Fußball-Jugendmannschaften überwiegend in höheren Klassen kicken würden, freue Winkler. „Wir haben derzeit 21 Jugendteams am Start. Hier stoßen wir aber bald an die Grenzen des Machbaren. Für die kommenden Jahre dürfte es schwer werden, das Spielniveau zu halten“, betonte allerdings Michael Menzen vom Fußball-Vorstand. Dabei stelle sich auch die Frage, ob der Spielbetrieb in Zukunft mit eigenen oder weiter mit talentierten Spielern aus den Nachbarvereinen laufen soll. „Wollen wir Breiten- oder Leistungssport, denn der ist mit eigenen Leuten nicht zu realisieren“, stellte Menzen fest. Sowohl als auch, hieß es vonseiten der Mitglieder. Für Menzen wird es ein Spagat.

Sorgen bereitet dem Vorstand auch die angebliche Bombe unter der „Burgwiese“. „Der Soesteplatz steht uns daher nicht mehr zur Verfügung. Aber wir brauchen eine weitere Fläche. Wir sind mit der Stadt im Gespräch und hoffen, dass wir einen Ausweichplatz bekommen“, sagte Winkler.

Der Vorsitzende dankte allen Trainern, Betreuern, Abteilungsleitern und freiwilligen Helfer, ohne die im Verein nichts laufe. Die silberne Ehrennadel erhielt Platzwart Walter Leerhoff. Die Bronzenadel gab es für Tobias Milhahn und Michael Menzen.