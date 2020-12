13. OM-Cup muss diesmal ausfallen

Galgenmoor Mitte der Sommersaison bekam der OM-Cup als traditionsreichstes Jugendturnier der Region einen neuen Ausrichter. Erstmals übernahm der SV BW Galgenmoor die Federführung für dieses U-12- und U-14-Turnier von Beate Lonnemann.

Lonnemann hatte diese Adventsveranstaltung bis zur zweithöchsten Wertigkeit für Jugendturniere in ganz Deutschland geführt. Das neue Team um Heinz Bahlmann und Josef Framme, unterstützt vom Sportvorstand der Tennisregion Oldenburger Münsterland, wollte daran nahtlos anknüpfen.

Auch in diesem Jahr hatten sich schon vor Meldeschluss deutlich mehr als 70 Jugendliche aus ganz Deutschland um die 96 Turnierplätze beworben. Die aktuell weiteste Anmeldung kam aus München. Auch die Tennishallen in Galgenmoor, in Langförden und Umgebung standen bereits in den Vorbereitungen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Leider fällt nun auch diese, wie so viele sportliche Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Nach langem Abwägen des Turnierausschusses fielen die Entscheidungen der Verantwortlichen nahezu parallel mit denen des Deutschen Tennisbundes. Mit Wirkung von Montag, 7. Dezember 2020, bis Sonntag, 3. Januar 2021, setzte der DTB alle Ranglisten- und Leistungsklassenwertungen für Turniere und Punktspiele aus und damit auch den 13. OM-Cup.