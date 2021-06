Fußball-Kreisklasse: Wilhelm Schiwy coacht Galgenmoor

Galgenmoor Der Fußball-Kreisklassist BW Galgenmoor hat einen neuen Trainer. In der Saison 2021/2022 wird Wilhelm Schiwy die Geschicke beim Cloppenburger Stadtteilclub leiten. Dies sagte BWG-Fußballobmann Christian Meyer am vergangenen Wochenende im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir freuen uns, ihn unserem Team begrüßen zu dürfen“, so Meyer. Schiwy tritt die Nachfolge von Josef Landwehr an. Der Landkreis Cloppenburg ist für Schiwy kein Neuland.

Schließlich ist der erfahrene Coach als gebürtiger Neu­vreeser ein Kind der Region und spielte aktiv für den SV Marka Ellerbrock und Hansa Friesoythe. „Ich habe als Spieler meine Heimatregion verlassen und komme nun als Trainer wieder. Das ist etwas ganz Besonderes für mich“, sagte Schiwy, der zuletzt die Fußballerinnen des FC Huntlosen trainierte.

Der Inhaber mehrerer Trainerlizenzen habe mit den Verantwortlichen von BW Galgenmoor sehr gute Gespräche geführt. „Es passt einfach alles. Die Sportanlage ist ein Traum, und wir wollen alle etwas bewegen“, sagte Schiwy. Die Sommervorbereitung wird er mit seinem neuen Team am Freitag, 9. Juli, aufnehmen, teilte Schiwy mit.

