Garrel /Altenwalde Völlig überraschend kassierte der Spitzenreiter BV Garrel seine vierte Saisonniederlage in der Handball-Oberliga der Frauen, als beim Tabellendrittletzten TSV Altenwalde mit 26:28 (12:16) verloren wurde. Damit schmolz der Vorsprung vor dem Topspiel an diesem Donnerstag (20.30 Uhr, Halle St.-Johannes-Straße) auf den Gast und Verfolger SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn auf einen Punkt zusammen.

Mit betroffen ist Nachbarschaftsrivale TV Cloppenburg, der spielfrei war, und nun punktgleich mit dem Drittletzten aus Altenwalde ist und nur noch eine um ein Tor bessere Trefferbilanz hat.

Garrels Trainer Jonas Kettmann war auch einen Tag nach dem Spiel restlos bedient. Bedient auch davon, was sich die Unparteiischen geleistet hatten. So legten sie Torjägerin Sarah Weiland in der 54. Minute für ein angebliches Foul mit der dritten Zeitstrafe aus Eis, wenngleich, wenn überhaupt, das Vergehen Joseffa Baumann begannen haben soll.

„Wir selbst haben eine schwache Vorstellung abgeliefert – vor allem in der ersten Halbzeit. Aber was besonders in der Schlussphase, als wir knapp führten, die Schiedsrichter geleistet haben, war nicht in Ordnung“, sagte der Trainer, der die Hälfte der acht Siebenmeter für den TSV als sehr umstritten bezeichnete. Höhepunkt war ein brutales Foul an Lisa Noack, das ungeahndet blieb, was im Gegenzug dann zur dritten Zeitstrafe für Weiland führte.

Doch die Grundlage für die Pleite legte der Spitzenreiter, der kurzfristig noch auf Ilka Zwick (Polizeidienst) verzichten musste, im ersten Abschnitt selbst. Nach der 1:0-Führung nach 41 Sekunden schien der Gast diese Aufgabe schnell zu unterschätzen. Der abstiegsbedrohte Gastgeber aber kämpfte, während vor allem die ansonsten sehr stabile Deckung des BV Garrel an diesem Abend überhaupt nicht zurechtkam. Vom 6:6 (13.) setzte sich der TSV mit 11:7 (17.) auf 16:12 zur Pause ab.

Danach schien der Favorit zwar die Brisanz der Lage erkannt zu haben, glich zum 22:22 (45.) nach langer Zeit erstmals wieder aus und schien mit dem 25:23 durch Weilands fünften verwandelten Siebenmeter die Siegerstraße wiedergefunden zu haben. Doch dann häuften sich die kuriosen Entscheidungen, fehlte nun vor allem Weiland als wertvollste Angriffskraft im Rückraum, während Altenwalde auch dank zweier Siebenmeter doch noch zum 28:26-Erfolg kommen konnte.

Kuriosität am Rande: Zwar war bekannt, dass in Altenwalde ohne Backe gespielt wird. Aber im Spiel der Männer (Landesklasse) zuvor durfte Harz eingesetzt werden.

Nun müsse, wie Trainer Kettmann betonte, möglichst schnell dieser Nackenschlag verdaut werden. Denn es bleibt nur eine Einheit an diesem Dienstag vor dem Topspiel Zeit, um sich bestens vorzubereiten nach dem Motto: „Wiedergutmachung für die Altenwalde-Pleite“.

BV Garrel: Jandt, Köther, Reinke - Fitze, Noack (7), Frenzel, Faske (3), Baumann (2), Mattke, Osterthun (2), Weiland (12/5).