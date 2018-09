Garrel /Berlin 44 389 Läuferinnen und Läufer – alle mit einem Ziel: das Brandenburger Tor nach 42,195 Kilometern. Na ja, fast. Das Ziel liegt noch etwas dahinter. Am Ende sollten es 40 775 durchlaufen. Monate der Vorbereitung und des harten Trainings finden ihren Gipfel an diesem Sonntagvormittag in Berlin. Oder Mittag. Oder Nachmittag.

Im Ziel bekomme auch ich die Medaille umgehängt, die mich als Finisher des Berlin-Marathons 2018 ausweist und die auf der Rückseite einen grinsenden Eliud Kipchoge zeigt, eben denjenigen kenianischen Läufer, der diesen Sonntag zu einem historischen Ereignis werden lässt, indem er den Weltrekord über die Marathon-Strecke kurzerhand auf magische 2:01:39 Stunden schraubte. Mit der Medaille kommt auch das Grinsen bei mir zurück.

Anmelden, trainieren, starten – so einfach ist es bei Deutschlands größtem Marathon nicht. Vorher ist Losglück notwendig, denn längst nicht alle Bewerber dürfen auch an den Start. Das blieb mir hold in diesem Jahr.

Die heiße Phase des Trainings, streng nach Plan, startet zehn Wochen vor dem Start. Mitten im Hochsommer. Bei Temperaturen von jenseits der 35-Grad-Marke die Laufschuhe zu schnüren: nicht die schönste Freizeitbeschäftigung, während die Familie im Pool planscht. Vor allem die langen Läufe, die ich mir auf den Sonntag gelegt habe, zehren an Nerven und strapazieren das Familienleben, denn die Motivation für Unternehmungen nach einem Lauf jenseits der 30 Kilometer ist vergleichsweise gering. In der letzten Woche sind nur noch kurze, lockere Einheiten angesagt, die Vorfreude auf Berlin steigt.

Die erste Euphorie kommt schon am Samstag auf der Marathon-Messe auf. Meine Kinder starten beim Bambini-Lauf auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof – mitsamt der Melodie zum Startcountdown, die mich tags darauf auf die 42 Kilometer schicken sollte: „Sirius“ von „Alan Parsons Project“.

Dort bekomme ich auch das Bändchen ums Handgelenk, mit dem ich in den Startbereich durchgelassen werde. Und das fortan als Erkennungsmerkmal sämtlicher Marathonis in Berlin sichtbar am Arm baumelt. In der U-Bahn, im Restaurant, im Café – überall begegnen mir Menschen mit dem Band am Handgelenk.

Die Wetterprognose für Sonntag ist hervorragend, für manchen fast schon zu warm. Start ist um 9.15 Uhr, meine Welle geht erst deutlich später auf die Reise. Ich bin trotzdem schon um kurz nach acht Uhr vor dem Reichstagsgebäude, um den Kleiderbeutel abzugeben und mich langsam in den Startbereich einzusortieren.

Die schiere Masse an Läufern sorgt dafür, dass in mehreren Wellen gestartet wird. Ich gehe in der dritten Welle auf die Strecke – eingeordnet nach meinem ersten Marathon, den ich 2016 in Hamburg gelaufen bin. Schon der ein Erlebnis, das sich lange ins Gedächtnis eingebrannt hatte. Nun Berlin. Im Startbereich wird geplaudert, gelacht, es werden Selfies geschossen und Videos aufgenommen. Countdown, Schuss, los geht’s auf der Straße des 17. Juni rund um die Siegessäule. Euphorie pur.

In mehreren Reihen stehen die Zuschauer am Straßenrand, klatschen, jubeln, feuern an. Nach wenigen Kilometern schaue ich auf die Laufuhr und stelle fest, dass ich viel zu schnell unterwegs bin. Klassischer Anfängerfehler, sich von der Europhorie mitziehen zu lassen.

Aber: Was soll’s. Ich habe das Gefühl, nichts könnte mich daran hindern, dieses Tempo bis zum Ende durchzustehen. Das klappt dank unzähliger Zuschauer, meiner Familie, die mich am Straßenrand abklatscht, Bands, Trommlergruppen und Cheerleader bis zum Halbmarathon und darüber hinaus ganz gut. Langsam merke ich aber dann, dass es mich zusehends mehr Mühe kostet, das Tempo zu halten. Auch die Wand an deutlich langsameren Läufern zwischendurch, die deutlich vor mir ins Rennen gegangen waren, ist in den teils schmalen Straßen nur schwer zu durchbrechen.

Kilometer 37: Wann ist es vorbei? Die Beine sind schwer, die linke Leiste schmerzt. Dehnen, weiter. Fünf Kilometer noch, im Training zum Aufwärmen geeignet, jetzt kommen sie mir endlos vor. Potsdamer Platz. Nicht mehr weit. Endlich das Brandenburger Tor in Sichtweite. Die Anfeuerungsrufe vom Straßenrand wie hinter Watte. Der Tunnel geht weiter zu, Gesichter nehme ich nicht mehr wahr. Auf der Zielgeraden Lächeln für die Fotos, heißt es. Nicht mit mir. Nur Durchhalten. Die Zeit spielt längst keine Rolle mehr. 3:36:54 Stunden weist die Urkunde an Ende aus. Etwas langsamer als erhofft. Doch ich bin durchgekommen.

Im Ziel bestimmt die Erleichterung, es hinter mir zu haben. Dann kommt die Freude und das Grinsen kehrt zurück. Nur nicht bei den Treppen, die in die U-Bahn führen. Da tut noch lange jede Stufe richtig weh.