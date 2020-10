Leichtathletik: Michael Majewski bestätigt in Berlin seine Topform

Garrel /Berlin Top vorbereitet und fokussiert stand Michael Majewski am vergangenen Sonntag an der Startlinie des Eliterennens „Berlin 10 Kilometer Invitational”, das in der zweiten Auflage in Berlin-Rauchfangswerder ausgetragen wurde und die zweitschnellste Zeit weltweit über 10 Kilometer Straße im Jahr 2020 verzeichnen konnte. Immer an seiner Seite: Freundin Alicia und Coach Andreas Kuhlen.

Die internationale Spitze in der Disziplin „10 Kilometer Straße” war gekommen und verteilte erwartungsgemäß die Siege (Daniel Simiu Ebenyo, Kenia 27:18 Minuten) und die Platzierungen unter sich auf. Michael Majewski startete im B-Lauf, der 18 Topläufer mit einer Zielzeit von 30:00 bis 31:20 Minuten zählte. Trainer Kuhlen hatte es seit geraumer Zeit geahnt, dass sowohl seine eigene Bestzeit von 30:52 Minuten als auch der bestehende Kreisrekord von Vitali Müller von 30:58 Minuten aus dem Jahr 2006 jetzt in Gefahr geriet.

Majewski passierte mit einer Zeit von 15:25 Minuten die Fünf-Kilometer-Marke, um dann noch einmal ordentlich zuzulegen. Die zweite Hälfte bewältigte er in 15:19 Minuten. Am Ende war die Sensation perfekt: 30:44 Minuten zeigte die Uhr. Ein neuer Kreisrekord, ein persönlicher Quantensprung mit Verbesserung um 36 Sekunden und Platz 12 in diesem Lauf. Mithin verbesserte er sich in diesem heiklen Corona-Jahr auf vier Strecken deutlich.

Die Ehre gibt der bescheidene Garreler gerne weiter. „Einen großen Anteil hat mein Trainer Andreas Kuhlen an der fantastischen Entwicklung”, sagt er und nimmt seine Freundin Alicia in den Arm.