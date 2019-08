Garrel In Halbzeit eins haben sie gegen den Landesligisten kein Land gesehen: Die Bezirksliga-Fußballer des BV Garrel sind am Mittwochabend in der dritten Bezirkspokalrunde ausgeschieden. Der BVG unterlag zu Hause dem klassenhöheren Team Blau Weiß Lohnes mit 0:6 (0:4).

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber wenig zustande gebracht. „Das war schon enttäuschend. Nach vorne ging nicht viel“, sagte BVG-Betreuer Waldemar Schneider. Dafür lief für die Lohner umso mehr in der Offensive: Schon in der siebten Minute traf Jan Leiber aus zwölf Metern zentraler Position den Innenpfosten des Garreler Gehäuses, von wo der Ball ins Netz prallte.

Nur sieben Minuten später lag der Ball erneut im BVG-Tor. Einen Eckball von rechts hatte Felix Övermann mit dem Kopf weiter ins Gastgeber-Gehäuse geleitet (14.).

Zwar konnten die Garreler verhindern, dass es in diesem Sieben-Minuten-Takt weiterging, aber in der Schlussphase der ersten Hälfte gab es noch einen Doppelschlag zu verkraften: Einen Konter über Leiber schloss Aaron Goldmann in der 41. Minute zum 3:0 für die Gäste ab. Claude Videgla erhöhte auf 4:0, indem er einen Eckball in der 43. Minute einköpfte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann wesentlich besser präsentiert“, sagte Schneider. Darüber, dass lange kein Tor fiel, mussten nun die Blau-Weißen froh sein. Schließlich wurde dem BVG laut Schneider nach einem Strafraumfoul an Yannick Bauer ein klarer Elfmeter verwehrt (65.). Und zwei Minuten später musste Videgla wegen einer Notbremse an Nermin Becovic den Platz verlassen (Rot). Es folgte die ein oder andere Garreler Chance, am Ende jubelten aber wieder die Lohner: Gino Lago-Bentron (88.) und Goldmann (90.) sorgten für den zweiten Doppelschlag der Blau-Weißen.

Tore: 0:1 Leiber (7.), 0:2 Övermann (14.), 0:3 Goldmann (41.), 0:4 Videgla (43.), 0:5 Lago-Bentron (88.), 0:6 Goldmann (90).

BV Garrel: Imbusch - Koopmann, Hasanbasic (35. Yasin), Walker, Fink - Linus Backhaus (35. Bauer), Pascal Looschen, Zejnilovic, Oltmann (46. Lizenberger) - Patrick Looschen, Becovic.

Sr.: Christoffer Melzer (Bad Zwischenahn).