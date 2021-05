Fußball: Mehls Herz schlägt für den VfL Bochum

Garrel „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt“, heißt es im Kultsong „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. Jener Song, wird seit rund 30 Jahren vor jedem Heimspiel des Fußballclubs VfL Bochum im Stadion des VfL gespielt und von den Zuschauern mitgesungen.

Freude über Aufstieg

Ab der Saison 2021/2022 dann auch wieder in Liga eins. Denn der VfL Bochum packte den Aufstieg. Der am vergangenen Wochenende perfekt gemachte Aufstieg des VfL sorgte nicht nur an der Castroper Straße in Bochum für ausgelassene Partystimmung. Gefeiert wurde auch im Hause Mehls in Garrel.

Aussichten des VfL Wenn die Erstliga-Spielzeit 2021/2022 in ein paar Monaten wieder startet, und Zuschauer in den Stadien eines Tages wieder erlaubt sein sollten, hat es sich Meinolf Mehls fest vorgenommen, einige Spiele des VfL Bochum zu besuchen. „Das ist doch Ehrensache. Darauf freue ich mich schon jetzt“, sagt Mehls. Natürlich drückt er seinem Club dabei im Kampf um den Klassenerhalt fest die Daumen. „Wichtig wäre es, die ersten zwei, drei Spieltage nicht zu verlieren“, meint Mehls. Er traut dem VfL zu, in der Liga zu bleiben. Der Verein sei trotz der Corona-Krise finanziell gesund.Das ist schon viel Wert, so der gebürtige Bochumer. In Garrel fühlt sich Mehls, der sich nach einem Dienstunfall im Vorruhestand befindet, mit seiner Frau und seiner Tochter pudelwohl. „Die Nachbarschaft ist top, und die Sportanlage des BV Garrel ist direkt vor der Haustür“, sagt Mehls.

Schließlich ist 55-jährige Meinolf Mehls nicht nur ein gebürtiger Bochumer, sondern auch ein ehemaliger Bundesligaspieler des VfL. „Ich habe mich tierisch darüber gefreut, dass wir es gepackt haben“, sagte Mehls, der für Bochum einmal in der Bundesliga auflief.

Im Bochum-Trikot

Er verfolgte den 3:1-Heimerfolg seiner Bochumer vor der Flimmerkiste. „Wie es sich dabei gehört, im Bochum-Trikot“, sagt Mehls und lacht. Kaum war der Aufstieg unter Dach und Fach, stand Mehls’ Handy nicht mehr still. „Natürlich kamen auch viele Nachrichten aus meiner alten Heimat Bochum“, so Mehls.

Seit neun Jahren wohnt er zwar in Garrel, doch der VfL hat ihn nie losgelassen. Kein Wunder, wechselte er doch bereits als C-Junior zum VfL Bochum. „Dann durchlief ich alle Teams und kam bereits als Jugendlicher dank des Fußballs ordentlich rum. Wir nahmen mit dem VfL zum Beispiel an Turnieren im Ausland teil. Diese Erfahrungen, die ich als Fußballer machen durfte, die Begegnungen kann einem keiner mehr nehmen“, erzählt Mehls.

So lief Mehls Einsatz im Oberhaus des deutschen Fußballs

Zudem lernte Mehls beim VfL echte Typen kennen. Wie zum Beispiel den „Tiger“ Hermann Gerland, Josef Tenhagen oder Michael „Ata“ Lameck. In der A-Jugend spielte er unter anderem mit Martin Kree zusammen. Kree entwickelte sich bereits in jungen Jahren zu einer echten Größe im Team des VfL, da schien für Mehls der Zug in Richtung Bundesliga schon abgefahren zu sein. Er war nämlich am Ende seiner A-Junioren nicht in die zweite Mannschaft des VfL gewechselt, sondern hatte sich dem aufstrebenden Bezirksligisten BV Lütgendortmund angeschlossen. „Das damalige Angebot war echt lukrativ gewesen, und der Verein hatte große Ambitionen“, sagt Mehls.

Rückkehr zum VfL

Nach seiner Zeit in Lütgendortmund schloss sich Mehls dem Landesligisten Concordia Bochum (heute Wiemelshausen) an. Mit Anfang 20 bekam Mehls auf einmal einen Anruf des VfL Bochum, der ihn gerne für die zweite Mannschaft verpflichten wollte. Zugleich hätte Mehls ein Probetraining beim Erstligisten Borussia Dortmund absolvieren können. „Doch ich bin dann zurück zum VfL Bochum gewechselt“, sagte Mehls, der beruflich bei der Post arbeitete. Beim VfL blieb er bis 1991.

Anschließend spielte er unter anderem für die Spielvereinigung Erkenschwick und die Sportfreunde Siegen im Amateurbereich.

Mehls ist auch im Besitz der Trainer-B-Lizenz. Der Fußballsport hat ihn auch nach seiner aktiven Spielerlaufbahn nie losgelassen. Beim BV Garrel coacht er derzeit die zweite Herrenmannschaft. „Hoffentlich geht es bald wieder los. Damit wir endlich wieder auf den Platz zurückkehren können“, sagt Mehls.