Garrel Nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus, sondern auch die Kirmes in Garrel. Die hält in diesem Jahr einige Neuerungen bereit, wie Markmeister Wilfried Schewe von der Gemeinde Garrel informierte. Die Gemeinde und der Handels- und Gewerbeverein Bösel laden zur Kirmes vom Samstag, 16. Juni, bis Montag, 18. Juni, ein.

Erstmals wird in diesem Jahr kein Festzelt auf der Grünfläche bei der Oberschule aufgestellt. Auf die Party am Samstagabend, 16. Juni, müssen die Besucher allerdings nicht verzichten. In der Gaststätte „Zum Schäfer“ an der Hauptstraße findet eine große 90er Party statt.

Die Geschäfte in Garrel laden wieder zum verkaufsoffenen Kirmessonntag ein. Weil aber an diesem Tag die Deutsche Nationalelf gegen Mexiko antritt – das Spiel wird um 17 Uhr angepfiffen –, haben die Geschäfte bereits ab 12 Uhr geöffnet, so HGV-Vorsitzender Michael Wendeln. Bis 17 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, das Angebot der Garreler Händler zu entdecken. „So haben alle Fußballfans noch genügend Zeit, den Sonntag für eine Shoppingtour und den Kirmesbesuch zu nutzen und dann möglichst einen Sieg der Deutschen Mannschaft zu feiern,“ erklärt HGV-Chef Michael Wendeln. „Natürlich wollen auch die Mitarbeiter und wir Unternehmer gerne das Spiel sehen und haben so für alle eine gute Lösung gefunden. Kunden- und Mitarbeiterorientiert.“

Wie gehen die Garreler Unternehmen mit den WM-Spielen um? Während bei manchen unternehmerische Belange klar Vorrang haben, ist bei anderen die Regelung etwas lockerer, ergab die Befragung von Garreler Firmenchefs.

Bei A+T Nutzfahrzeuge GmbH sei anlässlich der WM kein früherer Feierabend oder ein Schichtwechsel geplant, sagt Geschäftsführer Tobias Tönjes. Allerdings werden beim Sommerfest des Unternehmens am 23. Juni zwei Leinwände aufgebaut. „Wir gucken dann alle gemeinsam das Spiel gegen Schweden“, erzählt Tönjes. Je nach Wetterlage in der Halle oder im Freien.

Beim Bauunternehmen Nickel und Looschen können die neun Mitarbeiter die deutschen Begegnungen in vollen Zügen genießen: „Ich möchte ja selber Fußball gucken, das können die Mitarbeiter dann natürlich auch“, sagt Geschäftsführer Andreas Looschen. Gemeinsames Fußball gucken ist allerdings nicht geplant.

Gemeinsam die Spiele mit deutscher Beteiligung verfolgen können die Garreler in jedem Fall bei Jürgen Tabeling, Wirt des „Schallander“. Er werde zu den Vorrundenspielen im Biergarten und auch in der Kneipe wieder große Fernseher aufstellen. Und hoffen, dass Deutschland möglichst bis ins Finale vorstößt. Denn die Überlegung ist, dann wieder ein Public Viewing auf dem Busparkplatz anzubieten – wie bereits bei der WM 2014 und der EM 2016. Die Genehmigung dafür hat er von der Gemeinde bereits erhalten.