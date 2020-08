Leichtathletik: Michael Majewski pulverisiert Bestmarke

Garrel /Hamburg Michael Majewski vom BV Garrel hat in der coronabedingten Wettkampfflaute nicht in den „Stand-by-Modus” geschaltet, sondern sich mit kühlem Kopf fit gehalten. Beim Abendsportfest in der Hamburger Jahnkampfbahn demonstrierte er über die 5000 Meter seine bestechende Form, verbesserte seine Bestmarke erheblich und unterbot die 15-Minuten-Schallmauer.

Trainer Andreas Kuhlen sah es bereits zuvor als gesichert an: „Es wird eine Bestzeit!” Majewski ging das Rennen zügig an und blieb konstant bei einem Schnitt von unter drei Minuten pro Kilometer. Schnell trennten sich Majewski und der favorisierte Lokalmatador Lennart Jordan (HSV) vom Feld. Majewski blieb an Jordan dran, übernahm die Führungsarbeit, während Jordan versuchte, zu folgen, der stickigen Witterung Tribut zollte und vier Runden vor dem Ziel ausstieg. Majewski, dessen Zeitplan auf unter 15 Minuten ausgerichtet war, hielt das Tempo mit einer tollen Energieleistung hoch. Die Belohnung: ein deutlicher Sieg in der Wunschbestzeit mit 14:58,45 Minuten (alte Bestzeit: 15:18 Min.), Platz drei in der niedersächsischen Bestenliste und in der „ewigen Bestenliste” auf Platz sechs.

Freundin und die Familie konnten coronabedingt das Rennen nur von draußen verfolgen, ehe danach aber der Erfolg stimmungsvoll und gebührend gefeiert wurde.