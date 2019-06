Garrel Wenn die Bier-Athleten auf die Pegel-Piloten treffen, ist nicht die Kneipe, sondern ein Handballfeld der Austragungsort. Schließlich geht es hier um zwei Teilnehmer-Teams des Hobbyturniers um den Schallander-Cup. Mit dem beginnt an diesem Freitag um 17.30 Uhr das große Handballwochenende des BV Garrel. Die 43. Auflage des Kleinfeld- und Beachturniers des BVG hat wieder jede Menge zu bieten. Gespielt wird auf elf Rasenfeldern und zwei Beachplätzen.

Geteiltes Turnier

Das Hobbyturnier ist wieder in einen Profi- (mindestens ein aktiver Spieler) und einen Amateur-Bereich (ohne aktive Spieler) geteilt. Und die Vorjahressieger FC Kanalarbeiter 09 (Profis) und Eugen United (Amateure) sind erneut mit dabei. Ob die Pegel-Piloten eine Bruchlandung hinlegen oder die Hafensänger nassgemacht werden, muss sich nun zeigen. Gespielt wird in der Regel bis tief in die Nacht unter Flutlicht. Zudem gibt es am Freitag ab 17.30 Uhr ein Beach-Mixed-Turnier der Senioren.

Auf Hitze vorbereitet

Am Samstag und Sonntag soll die Sonne dann ja wieder besonders heiß strahlen. Aber die Garreler sind auf Hitze vorbereitet. Große Schirme sollen aufgespannt werden, und es gibt genug Gelegenheiten, sich abzukühlen. Zudem sind die Johanniter vor Ort. Sie bringen nicht nur medizinischen Sachverstand, sondern auch eine Hüpfburg für die Kinder mit.

Die Minis spielen übrigens ihr eigenes Turnier. Teams aus Harpstedt, Cloppenburg, Cappeln und Garrel haben sich angesagt. Das Kleinfeldturnier beginnt am Samstag um 11 Uhr mit 46 Mannschaften der Damen, Herren, wJA, mJA und wJB. Am Sonntag sind ab 9.30 Uhr 55 Teams der wJC, mJC, wJD, mJD, wJE und mJE aktiv.

Im Beachturnier am Samstag (ab 11.15 Uhr) gehen zwölf Mannschaften der wJC und mJC auf Torejagd. Am Sonntag ab 9.30 Uhr sind im Sand 16 Teams der wJA und wJB unterwegs.

Gezeltet wird natürlich auch wieder. Und es gibt ein großes Verpflegungsangebot auf dem Festplatz. Kaffee, Kuchen und Getränke sind aber auch auf dem Turnierplatz erhältlich.

Große Partys

Und wer Sport treibt, soll auch feiern. Freitag- und Samstagabend sind After-Match-Partys im Festzelt geplant. Dann können sicher auch die Garreler feiern, schließlich mussten sie kräftig ackern, um alles vorzubereiten. „Es ist das größte Projekt in unserem Handball-Jahr“, sagt Christina Bruns. Eine Truppe aus erster und zweiten Herren-Mannschaft ist schon die ganze Woche mit dem Aufbau beschäftigt. Umso mehr Spaß machen dann die Spiele und die Feiern . . .