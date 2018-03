Garrel Als die weibliche Jugend C des BV Garrel im Jahr 2017 die Qualifikation zur Vorrunde der Handball-Oberliga West mit Bravour meisterte, war das Team guter Dinge, auch in die Endrunde der Oberliga zu kommen. Dies gelang ebenfalls souverän mit 11:1-Punkten – nur die Punkteteilung mit einem 26:26 beim direkten Verfolger SG Neuenhaus/Uelsen brachte den einzigen Minuspunkt ein.

In der Oberliga West traf der BV Garrel unter anderem auf die bekannten Größen im Jugendhandball wie den VfL Oldenburg und Werder Bremen. Am Ende der Gruppenspiele mussten sich der Garreler Nachwuchs nur beim Auftaktspiel zu Hause gegen den VfL (19:20) und im vorletzten Spiel bei der SG Neuenhaus/Uelsen (33:34) knapp geschlagen geben. Das Highlight der Saison war der 27:21-Erfolg beim VfL Oldenburg im Rückrundenspiel. Da der Mitfavorit Oldenburg, obwohl die Garreler sich zu Beginn sicher nicht als Favorit bezeichnet hätten, einen Punkt mehr liegen ließ, heißt es am Ende der Saison: Oberligameister West ist der BV Garrel.

Nun geht es für den BV Garrel am Wochenende 7. und 8. April um die Verbandsmeisterschaft. Gastgeber ist der TSV Burgdorf. Ein Wiedersehen gibt es dann mit dem VfL Oldenburg und Werder Bremen, hinzu kommen vom Landesverband Niedersachsen (Oberliga Ost) der HV Lüneburg, der Gastgeber und der VfL Stade. Der BV Garrel wird von Jonas Kettmann trainiert, der während der laufenden Saison und auch bei der Vorbereitung von Mirco Neunzig unterstützt wird.