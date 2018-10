Garrel Auch wenn das Punktekonto erwartungsgemäß noch leer ist, wird die Halle sicher wieder voll werden: Die Handballerinnen des BV Garrel freuen sich auf ihr viertes Drittligaspiel, das gleichzeitig die dritte Heimpartie ist. Das Team Renee Verschurens empfängt an diesem Samstag um 16 Uhr den Tabellenfünften TV Aldekerk. „Natürlich sind wir Außenseiter, aber wir haben sicher eine Chance“, sagt die Spielertrainerin. „Vor allem, wenn uns die Zuschauer wieder helfen. Das pusht ungemein, da holt man den einen oder anderen Ball mehr.“

So normal es auch war, dass der Aufsteiger die ersten drei Spiele gegen zwei Bundesliga-Reserven und den aktuellen Vizemeister verloren hat, so unnormal war bisher der Spielrhythmus. Eine lange Pause, dann zwei Spiele innerhalb weniger Tage und dann wieder eine lange spielfreie Zeit – diese Einteilung hat Verschuren überhaupt nicht gefallen. Umso mehr freut es sie, dass nun endlich Normalität mit Spielen im Wochenrhythmus in den Spielplan einkehrt.

Obwohl Verschuren findet, dass ihr Team besser als erwartet mit den dicken Brocken zu Beginn mitgehalten habe, müsse sich ihre Mannschaft steigern. „Die ersten Spiele haben Mut für den weiteren Saisonverlauf gegeben. Aber wir müssen uns natürlich weiter verbessern, vor allem weniger Fehler machen.“

Ob eine Steigerung dazu reichen wird, Aldekerk (niederdeutsch für alte Kirche) alt aussehen zu lassen, bleibt abzuwarten. Das mit 5:3-Punkten ausgestattete Team aus dem nordrhein-westfälischen Kerken (Regierungsbezirk Düsseldorf) hat laut Verschuren vor allem einen starken Rückraum. „Alle drei Spielerinnen sind gut im Eins-gegen-eins und wurfstark. Außerdem verfügt der Gegner über einen kompakten Innenblock, in dem wir mit viel Bewegung Lücken schaffen und nutzen müssen.“

Ob Verschuren bei diesem Unterfangen auf Joseffa Baumann bauen kann, bleibt abzuwarten. Sie leidet an Schulterproblemen. Lena Lötgering wird auf jeden Fall fehlen (Urlaub). Davon abgesehen war zuletzt die eine oder andere BVG-Handballerin erkrankt, aber Verschuren geht davon aus, am Samstag fast alle Spielerinnen an Bord zu haben. Und die werden versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. Schließlich ist im Spielplan Normalität gefragt, aber die Spiele selbst sollen lieber unnormal, also mit Außenseitersiegen, enden. . .