Garrel Zunächst sind sie dem Gegner entgegengekommen, nun wollen sie ihm davonlaufen: Die Oberliga-Handballerinnen des BV Garrel treffen an diesem Sonntag (17 Uhr) zu Hause auf den VfL Oldenburg III. Zu dieser ungewöhnlichen Anwurfzeit kommt es, weil die Oldenburgerinnen um eine Verlegung des eigentlich auf Samstag gelegten Spiels aufgrund von absehbarem Spielermangel gebeten hatten. Die Garrelerinnen willigten ein und hoffen, dem Gegner nun eben einen Tag später bei Tempogegenstößen enteilen zu können. Aus einem guten Saisonstart mit zwei Siegen soll nun schließlich eine echte Erfolgsserie werden.

Für die Oldenburgerinnen sieht es vor dem dritten Saisonspiel bei weitem nicht so gut aus. Sie haben zweimal verloren, zuletzt in Horneburg (25:30), wo sich der BVG zum Auftakt durchgesetzt hatte. So nimmt BVG-Trainerin Renee Verschuren dann auch die Favoritenrolle ohne zu murren an. Und das, obwohl sie nicht weiß, wer schließlich für die Oldenburgerinnen auf der Platte stehen wird. „Wir stellen uns nicht die Frage, wer alles für den VfL spielen wird, sondern konzentrieren uns auf das, was wir bisher gut gemacht haben: die starke Abwehr und schnelle Kontertore“, sagt Verschuren, die mit demselben Personal wie zuletzt antreten kann.

Zwar gelte es für die Garrelerinnen, die Zahl der einfachen Fehler zu minimieren, aber Sorgenfalten bekommt Verschuren deswegen nicht: „Wir wollen manchmal zu schnell zu viel, aber so lange die kämpferische Einstellung stimmt, kann ich damit leben.“

Schließlich hat die Saison ja auch gerade erst angefangen. Dass da noch nicht alles perfekt läuft, ist nur natürlich. Dass sie aber schon auf einem guten Weg sind, wollen die Garrelerinnen am Sonntag wieder zeigen – am liebsten dadurch, dass sie auf der Gewinnerstraße bleiben. Es gilt also, den Gegner im verlegten Spiel möglichst oft in Verlegenheit zu bringen.