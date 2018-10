Garrel Zweiter Auftritt in der Dritten Handball-Liga West für die Spielerinnen des BV Garrel, und erneut ist es ein Heimspiel, wenn an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Halle St.-Johannes-Straße) mit der HSG Blomberg/Lippe II wieder eine Zweitvertretung eines Bundesligisten aufkreuzt.

Der Auftakt gegen Borussia Dortmund II ging zwar mit 28:30 (15:15) knapp verloren, dennoch ist dies für Trainerin Renee Verschuren kein Grund, Trübsal zu blasen. „Dortmund war einen Tick besser als wir und natürlich auch erfahrener. Wir haben uns gut verkauft und arbeiten daran, konstanter zu spielen“, sagt die Trainerin, die überzeugt davon ist, eine sehr spannende Saison zu erleben. „Die ersten Spiele haben gezeigt, dass jeder jeden bezwingen kann“, sagt sie und betont, dass es enorm wichtig sei, an den kleinen Defiziten zu arbeiten.

Fehler werden zwar in jedem Spiel auftauchen, aber es gelte, diese Zahl so gering wie möglich zu halten, denn in der Dritten Liga werde so etwas gnadenlos bestraft. Zeit dazu, daran zu arbeiten, konstanter und kompakter aufzutreten, hatte der BV Garrel reichlich, denn die Partie gegen Dortmund fand schon am 14. September statt. Um durch die lange Pause den Wettkampfmodus nicht zu verlieren, gab es ein inoffizielles Testspiel gegen Zweitligist Werder Bremen. Das Ergebnis war zweitrangig. Wichtig war, das Team erneut zu fordern, denn die Aufgabe an diesem Dienstag gegen Blomberg/Lippe II wird nicht leicht.

Die junge Mannschaft der Gäste bevorzuge sehr schnellen Handball, ähnelt im Stil der Borussia aus Dortmund. „Wir müssen eine gute Mischung aus schnellen und kontrollierten Angriffsaktionen finden, um die Gefahr zu reduzieren, durch die erste und zweite Welle des Gegners leichte Gegentore zu kassieren“, sagt Verschuren, die bis auf Kreisläuferin Amela Dzamic, deren Spielberechtigung noch fehlt, alle Spielerinnen an Bord hat.

Wer aus dem Bundesligakader der Gäste mitreisen wird, so halfen Nele Franz und Munia Smits beim 27:26-Heimsieg gegen TSV Bonn mit, ist offen, interessiert Verschuren eher am Rande. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren, derartige Überlegungen haben schon gegen Dortmund keine Rolle gespielt“, will sich Verschuren nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. Allerdings sind Tipps von Johanne Fette willkommen, die von der HSG, wo sie seit 2016 gespielt hat, zum BV Garrel gewechselt ist.