Handball: Katarzyna Kolodziejska verstärkt BVG

Garrel Die Macher der ersten Damenhandball-Mannschaft des BV Garrel basteln weiter eifrig am Kader für die neue Saison. Am Dienstag gab der Verein die Verpflichtung der Rückraumspielerin Kim Schilling bekannt. „Vor gar nicht mal so langer Zeit haben wir ihre Schwester für den Kader der wJA vorgestellt, nun dürfen wir auch die ältere Schwester offiziell begrüßen“, heißt es auf der Facebook-Seite der ersten Damenmannschaft des BV Garrel.

Obwohl erst 22 Jahre jung, bringt Schilling bereits viel Erfahrung mit. Sie schaffte es bis in die Niedersachsenauswahl, spielte in der Jugend-Bundesliga und wurde 2018 sogar Deutscher Pokalsieger. Zuletzt war sie für die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg in der dritten Liga aktiv.

Neuzugang Nummer zwei ist die 21-jährige Robyn Rußler, die gebürtig aus Elsfleth stammt. Beim ETB startete sie bereits mit Fünf in der Handballabteilung. Später spielte sie für den VfL Oldenburg, bei der HSG Hannover/Badenstedt und dann wieder für den VfL Oldenburg. Als ihre Paradedisziplin wird der Rückraum bezeichnet. Sie spielte zudem in der HVN-Auswahl und erhielt dadurch auch eine Einladung zu einem DHB-Lehrgang. In ihrer noch jungen Laufbahn wurde sie unter anderem Vizemeister der wJB im Jahr 2015 und Meister in der Dritten Liga Nord (Saison 2018/2019).

Neuzugang Nummer drei bringt viel Routine mit. Es handelt sich um die 35-jährige Polin Katarzyna Kolodziejska. Sie erhielt auch Anfragen aus der ersten Liga, doch diese lehnte sie allesamt ab. Die Rückraumspielerin (Linkshand) war nicht nur in ihrem Heimatland Polen in der ersten Liga aktiv. Sie spielte auch in Griechenland und der Türkei in der ersten Liga. Darüber hinaus bringt sie Länderspielerfahrung mit. Sie war sowohl für die U-19-Nationalmannschaft Polens aktiv, als auch für die A-Auswahl. In der A-Auswahl spielte sie von 2008 bis 2016.

Zugesagt für die neue Serie hat indes Lara Sophie Meyer. „Die Mannschaft sowie auch das Umfeld sind einfach der Hammer beim BV Garrel. Bei Spielen werden wir immer tatkräftig von unseren Fans unterstützt, und auch der Vorstand und die Sponsoren stärken uns den Rücken, so dass wir auf der Platte alles geben können“, freut sich Meyer auf eine weitere Saison beim BV Garrel.