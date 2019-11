Garrel Scheinbar unaufhaltsam ziehen die Handballerinnen des BV Garrel ihre Kreise in der Oberliga: Das Verschuren-Team gewann am Samstag auch noch das Spitzenspiel gegen den VfL Stade. Beim 34:26 (14:13)-Heimsieg erwischte der BVG einen wahren Traumstart. Denn während Stade in den ersten fünf Minuten noch ein Gegner auf Augenhöhe war, eilte der BV Garrel anschließend davon.

Zwischen der sechsten und der zehnten Minute gelang den Gastgeberinnen nahezu alles, denn der BVG zog auf 7:2 davon. Stades Trainer Dennis Marinkovic nahm früh eine Auszeit und versuchte, sein Team zurück in die Spur zu bekommen.

Doch zunächst zog Garrel weiter davon. Aus einer aggressiven 5:1-Deckung heraus liefen die Grün-Weißen zahlreiche Tempogegenstöße. Lisa Noack sorgte mit ihrem Treffer zum 10:3 für eine komfortable Führung (14.). Das Spiel schien früh eine klare Richtung zu nehmen. Stade, als Tabellenzweiter angereist, kam jedoch nach einer kurzen Schwächephase des BVG mit vielen einfachen Ballverlusten zurück und kämpfte sich wieder heran. Mit präzisen Abschlüssen aus dem Rückraum und einer gut aufgelegten Lara Witte verkürzte Stade bis zur Pause auf 13:14.

Mit Beginn der zweiten Hälfte zeichnete sich ein ausgeglichenes Spitzenspiel ab. Garrel blieb zwar stets in Führung, konnte sich aber noch nicht so richtig absetzen. Und so blieb es für die rund 200 Zuschauer eine spannende und unterhaltsame Partie. Johanne Fette brach doppelt durch und sorgte zwischenzeitlich beim 18:15 (37.) für ein kleines Torepolster der Gastgeberinnen. Doch auch Stade fand Lücken in der leidenschaftlich zupackenden BVG-Deckung und blieb dran.

Aber nach gut 40 Minuten war die VfL-Gegenwehr gebrochen: Lisa Noack, Melanie Fragge und Johanne Fette schraubten das Ergebnis mit schnellen Gegenstößen und trockenen Abschlüssen auf ein deutliches 28:20 (52.). Die Schlussphase wurde zum Garreler Handballfest, und mit dem 34:26 feierte der BVG den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

„Wir haben mit einer ziemlich guten Abwehr gespielt, und die Absprachen haben gut funktioniert. Wir machen aus der Abwehr heraus schnelle Tore. Das hat uns heute geholfen. Wir gucken weiter von Spiel zu Spiel und hoffen, dass die Reise nun so weitergeht“, sagte eine mehr als zufriedene BVG-Torhüterin Julia Thoben-Göken nach dem Spiel.

BVG: Thoben-Göken, Ribbe - Noack (9), Fragge (11/5), Janßen, Solomachin, Rühling (2), Meyer, Gerken, Brinkmann, Fette (10), Frangen (2).