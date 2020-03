Garrel Mehr Spitzenspiel geht nicht: Die Handballerinnen des BV Garrel fahren an diesem Samstag als Tabellenführer der Oberliga Nordsee zum zweitplatzierten VfL Stade. Mit einem Sieg in der um 17.30 Uhr beginnenden Partie würde das Team der Trainerin Renee Verschuren einen großen Schritt in Richtung Titel machen. Im Falle einer Niederlage würde es wieder ganz eng werden.

Was spricht vor dem Topspiel für den BV Garrel ?

Es spricht einiges für den Spitzenreiter. So ist der Kader von Renee Verschuren fast komplett. Nur Sophie Solomachin, die sich in einer Partie der B-Juniorinnen am Knie verletzt hat, fällt aus. Außerdem läuft es beim BVG zurzeit richtig gut, wofür nicht nur zuletzt vier Siege in Folge sprechen. „Wir haben in den letzten Spielen gut in der Deckung gestanden und unser Tempospiel von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Das ist uns sonst ja nicht immer gelungen“, sagt Verschuren. Hinzu kommt, dass die Garrelerinnen das Hinspiel 34:26 für sich entscheiden konnten. „Da haben wir richtig gut in der Abwehr gestanden und so unser Tempospiel aufziehen können“, erinnert sich Verschuren gerne an die Begegnung. „Diesmal müssen wir wieder gut zupacken.“

Was spricht vor dem Spitzenduell für den VfL Stade ?

Stade ist ungemein heimstark. Das Team hat bisher alle neun Spiele zu Hause gewonnen. Mannschaften, gegen die der VfL auswärts den Kürzeren zog, bezwang er in eigener Halle deutlich. Zudem gilt die Mannschaft aus der Metropolregion Hamburg mit den ehemaligen Bundesliga-Spielerinnen Anja Ziegler und Julia Wichern im Vergleich mit dem jungen BVG-Team als sehr erfahren. Dass eh fraglich ist, ob Stade im Falle des Titelgewinns das Aufstiegsrecht in Anspruch nehmen würde, dürfte etwas den Druck von den VfL-Spielerinnen nehmen. Für sie ist der BVG sowieso der Favorit auf die Meisterschaft.

Fällt schon eine Entscheidung im Titelrennen ?

Verschuren meint, ein Sieg für den BVG wäre „ein guter Schritt in die richtige Richtung“. Bei dann noch sechs ausstehenden Spielen sei aber noch vieles möglich. Zwar ist die BVG-Trainerin für ihr Understatement bekannt, aber damit hat sie zweifellos Recht: Stehen für Garrel dann doch noch schwere Partien gegen Mannschaften wie den Dritten Werder Bremen II und die SG Friedrichsfehn/Petersfehn an, denen die Garrelerinnen in der Hinserie unterlagen.

Was für ein Spiel ist zu erwarten ?

Ein schnelles. Der VfL Stade spielt laut Verschuren dem BV Garrel sehr ähnlich. Wie die Garrelerinnen besteche Stade mit einem starken Tempospiel.