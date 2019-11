Garrel Auf Grippewelle soll wieder erfolgreiche erste Welle folgen: Die Oberliga-Handballerinnen des BV Garrel haben eine unangenehme Woche hinter sich und wollen dennoch an diesem Samstag wieder ein unangenehmer Gegner sein. „Gefühlt war unter der Woche die halbe Mannschaft krank“, sagt BVG-Trainerin Renee Verschuren vor dem Topspiel bei Werder Bremen II an diesem Samstag (15.30 Uhr). Es sei zwar möglich, dass der Spitzenreiter mit vollem Kader zum Tabellendritten fahre, aber „sicher werden dann nicht alle fit sein“. Bleibt also abzuwarten, ob die Grippewelle dafür sorgt, dass die Garreler Erfolgswelle abebbt.

So oder so, der BVG wird es mit der Werder-Reserve schwerhaben. Zu stark präsentierten sich die Bremerinnen bisher in eigener Halle. Zwar haben sie im Gegensatz zum verlustpunktfreien BV Garrel schon fünf Punkte abgegeben, allerdings gingen die Zähler allesamt auswärts verloren. Zu Hause haben die Hanseatinnen bisher jedes Spiel für sich entschieden.

Zudem haben sie mit Leonie Schulte eine Spielerin in ihren Reihen, die noch in der vorherigen Saison mit dem BVG in der dritten Liga gespielt hat. Sie konnte aber auch nicht verhindern, dass die Garrelerinnen in der zweiten HVN-/BHV-Pokalrunde 16:10 gegen die Bremerinnen gewannen. Allerdings gelten Spiele im Pokal nicht gerade als Maßstab für den Ligabetrieb. Nicht nur, dass sie in Vierer-Gruppen wie in diesem Fall wesentlich kürzer als Punktspiele sind, sondern auch, weil viele Trainer sie eher als Trainingsspiele ansehen.

Darüber, ob die Bremerinnen Unterstützung aus dem ersten Team, das am Samstagabend zu Hause antritt, erhalten, macht sich Verschuren derweil keine Gedanken. Sie könnte es ja doch nicht verhindern. Und Verschurens Taktik, sich ganz auf ihr eigenes Team zu konzentrieren, ist ja bislang aufgegangen. Auf neun Siege in neun Spielen könne man schon stolz sein, sagt die Garreler Trainerin, aber die Saison sei ja noch lang. Und wenn nun auch noch der zehnte Erfolg in Serie gelingen sollte . . . sie würde ihre Zurückhaltung trotzdem nicht aufgeben. Schließlich hat sich auch Verschurens Vorsicht längst bewährt . . .