Garrel Alles ist vorbereitet für das Topspiel in der Handball-Oberliga der Frauen. Musik und Hallensprecher sind bestellt, wenn an diesem Donnerstag um 20.30 Uhr der Spitzenreiter BV Garrel und sein ärgster Verfolger, die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn in der Sporthalle (St-Johannes-Straße) um die Tabellenführung kämpfen.

Beide Seiten haben in ihren Spielen zuvor Federn gelassen. Die um einen Punkt hinter Garrel platzierten Gäste ließen sozusagen eine Feder zu Hause beim 22:22 gegen den Tabellendritten HSG Wilhelmshaven, als die SG fünf Minuten vor Schluss noch 20:22 zurücklag. Gleich zwei Federn ließ sogar der BV Garrel mit einem 26:28 beim Drittletzten TSV Altenwalde.

Ein schwerer Dämpfer für Garrel, der aber, wie Trainer Jonas Kettmann, betonte, schon auf der langen Rückfahrt analysiert und spätestens beim Abschlusstraining am Dienstag abgearbeitet war. „Die Stimmung beim Training war sehr gut. Wir wollen unbedingt in die dritte Liga allein schon, um nicht wie in Altenwalde wieder ohne Backe spielen zu müssen“, sagt Kettmann.

Vor allem wurde noch einmal der Umstand geschult, wenn Rückraumschützin Sarah Weiland, die im Hinspiel beim 34:25 immerhin 15 Treffer erzielte, kurz gedeckt werden würde. Da allerdings die Gäste lieber eine kompakte 6:0-Abwehr aufbauen, dürfte es spannend werden, wie die Gäste deckungsmäßig diese Aufgabe gestalten. „Wir sind gut vorbereitet, konnten unseren Gegner vor zwei Wochen bei dessen Auftritt gegen den TV Cloppenburg nochmals beobachten“, sagte Kettmann, der selbst beim Hinspiel gegen die SG nicht dabei war und das Ergebnis, als Garrel den Gegner nach der Pause regelrecht überrollte, nicht als Maßstand gelten lassen will.

Da Tomke Köther fehlt, wird Steffi Aumann als Backup-Torhüterin zur Verfügung stehen. Aus der zweiten Mannschaft verstärkt Laura Böhmann als Kreisläuferin den Kader des BV Garrel.