Garrel Sie sind Aufsteiger, haben im letzten Spiel nicht überzeugen können und fahren jetzt zum Vizemeister ihrer neuen Spielklasse: Nein, die Außenseiterrolle müssen die Handballerinnen des BV Garrel nicht herbeireden, die steht ihnen ohne Frage zu, wenn sie an diesem Samstag um 19.30 Uhr beim 1. FC Köln antreten. Das zweitplatzierte Team der Drittliga-Abschlusstabelle 2017/18 ist mit 4:2-Punkten schon wieder oben dran. „Als Außenseiter spielt man freier auf“, sieht BVG-Trainerin Renee Verschuren das Positive der Ausgangslage. „Wir haben bisher ein gutes und ein schlechtes Spiel gemacht.“ Nach dem guten Auftritt gegen Borussia Dortmund II (28:30) und dem durchwachsenen gegen die HSG Blomberg-Lippe II (24:30) müsste nun im ersten Auswärtsspiel der Saison ein überzeugender folgen. „Wichtig ist, dass wir ein gutes Spiel für uns selbst zeigen“, meint Verschuren.

Mut macht ihr, dass ihr Team die zweite Halbzeit des Heimspiels gegen Blomberg-Lippe II ausgeglichen gestalten konnte (16:16). Dass daran die Umstellung auf eine 5:1-Deckung ihren Anteil hatte, solle nun aber nicht dazu führen, „alles in Frage zu stellen“, meint Verschuren. „Die 6:0-Deckung ist eine gute Abwehrformation für uns, mit der wir zum Beispiel gegen Dortmund gut gefahren sind.“

Eine andere Diskussion will sie gar nicht erst aufkommen lassen: So seien die Probleme im Rückraum nicht dadurch zu beheben, dass sie selbst auflaufe. „Eine einzelne Spielerin kann da wenig ändern. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft und ihre Fähigkeiten. Wir müssen nur diesmal über 60 Minuten das abrufen, was wir können.“ Im Training habe sie gesehen, dass „wir auf dem richtigen Weg sind“.

Das Selbstbewusstsein der Garrelerinnen ist jedenfalls nicht angekratzt. Wussten sie doch, wie schwer ihr Auftaktprogramm ist. Und dass die Partie in Köln nach dem Dienstagspiel zu einer Frage der Kraft wird, glaubt Verschuren auch nicht. Zumal ihre Spielerinnen keine Verletzungen aus dem Duell mit Blomberg-Lippe II mitnahmen. So sind alle außer Lena Lötgering (USA-Aufenthalt) und Charlotte Meyer (Zahnoperation) fit und einsatzbereit.

Nun soll sich der Außenseiter also wieder von seiner besten Seite zeigen. Dass er in der Halle Europaschule noch einiges lernen kann, steht außer Frage. Aber auch, dass das Spiel für beide Teams bei null beginnt und sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Zwar haben die Kölnerinnen gerade bei einem anderen Aufsteiger, dem TSV Bonn, gewonnen, dies aber mit 20:18 recht knapp.

Und auch für die Rheinländerinnen steht eine Saison-Premiere an: Ist es für den BVG die erste Auswärtspartie der Spielzeit, so ist es für Köln das erste Heimspiel. Und vielleicht kommt ja noch eine Premiere hinzu: Den ersten Punkt oder gar die ersten Punkte der Saison würde der BVG gerne mitnehmen . . .