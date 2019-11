Garrel /Lüsche Der Fußball-Bezirksligist BV Garrel will zurück in die Erfolgsspur. Die gleiche Marschroute möchte auch der Aufsteiger BW Lüsche beginnen, der an diesem Mittwoch (20 Uhr) die Garreler zum Nachholspiel empfängt.

Die Garreler ärgern sich immer noch darüber, am vergangenen Wochenende in Osterfeine (2:4) nichts Zählbares mitgenommen zu haben. Die Chance war da, zumal die Garreler phasenweise eine starke Leistung zeigten. „Aber im Spiel nach vorne waren wir nicht konsequent genug“, sagte Garrels Co-Trainer Andre Schöning. In Zukunft muss also mehr Schmackes in die Offensivaktionen kommen, und im Defensivverhalten muss mehr Kompaktheit entwickelt werden. Aufgrund fehlender Stabilität fing sich Garrel innerhalb von vier Minuten drei Gegentore ein.

In Lüsche müssen Cheftrainer Alket Zeqo und Schöning auf Pascal Looschen (fünfte gelbe Karte) verzichten. Auch Schlussmann Dennis Panzlaff kann nur in die Zuschauerrolle schlüpfen. Leistenprobleme verhindern einen Einsatz. Louis Koopmann, der in Osterfeine aufgrund einer Grippeerkrankung fehlte, könnte wieder mitmischen.

Ins Team rutschen könnte auch Trung Pham, der in Osterfeine auch wieder im Kader stand. Einer der besten Garreler am vergangenen Wochenende war Dominik Diekmann. Mit der gezeigten Leistung dürfte er ein Ticket für die Startelf bereits in der Tasche haben.