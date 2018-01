Garrel /Lund Wenn jemandem vorausgesagt wird, dass ihn die Erinnerungen an ein bevorstehendes Ereignis das ganze Leben lang begleiten werden, kann er dies durchaus als Drohung verstehen. Schließlich sind es nicht selten schlechte Erlebnisse, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Die Erinnerungen fürs Leben, die die Organisatoren der „Lundaspelen“ versprochen haben, sind im Fall der B-Junioren-Handballerinnen des BV Garrel allerdings durchweg positiv. Schließlich haben sie von dem Riesen-Turnier im südschwedischen Lund tolle Eindrücke mitgenommen. Nicht zuletzt, weil es zum Jahresende sportlich wie schon Ende 2016 richtig gut gelaufen ist. Das Team der Trainerin Maike Deeben zog erneut ins Finale ein. Im Endspiel der B-Runde ihrer Klasse mussten sich die Garrelerinnen dann aber Gastgeber Lugi Handboll denkbar knapp geschlagen geben (13:14). Selbstbewusstsein dürfte der Erfolg den BVG-Spielerinnen dennoch gegeben haben. „Wir sind im gesamten weiblichen Bereich aller Altersklassen die einzige Mannschaft aus Deutschland gewesen, die in einem Finale antrat“, freute sich Deeben.

Aber bis dahin war es ein weiter Weg – im eigentlichen und übertragenen Sinne. Mussten die Garrelerinnen doch erst die lange Reise, unter anderem mit einer Fähre, über Dänemark nach Schweden hinter sich bringen und dann manch schweres Spiel bestreiten.

Doch schon am ersten Tag wurden sie belohnt. Konnte das BVG-Team doch die Eröffnungsfeier richtig genießen. Am zweiten Tag war dann zunächst Shopping und Sightseeing angesagt. Aber nachdem die Garreler Spielerinnen so viel Interessantes gesehen hatten, sahen sie am Nachmittag zunächst kein Land. Im Duell mit der Mannschaft H43 Lund waren ihnen die gegnerischen Spielerinnen körperlich klar überlegen, so dass der BVG eine 13:21-Niederlage kassierte.

Dafür sahen die Garrelerinnen in der Partie gegen die Schwedinnen des Teams Göksten BK schnell wie der sichere Sieger aus: Mit 17:8 setzte sich der BVG souverän durch. Zudem sah er sich auf Augenhöhe mit HUK Öresund aus Dänemark. So endete das Spiel dann auch 10:10.

An Tag drei stand schließlich fest, dass der BV Garrel die Gruppenspiele nach einer 5:21-Niederlage gegen HT München auf Platz drei beenden würde. Damit führte der Weg der BVG-Spielerinnen in die B-Runde. Nachdem dies feststand, bekamen die Garrelerinnen aber erst einmal die Möglichkeit, ein Erstliga-Handballspiel der Männer anzuschauen. Natürlich verfolgten sie die Begegnung zwischen Gastgeber Lugi Handboll und IK Sävehof interessiert.

Und anscheinend haben sie sich einiges abgeschaut. Lief es doch anschließend nach Wunsch. So ließen die Garrelerinnen an Tag vier im Achtelfinale dem TV Bissendorf-Holte keine Chance (21:6). Und in der Folge war dann auch noch das Glück auf Garreler Seite. Mussten doch die nächsten zwei BVG-Gegner jeweils zweimal hintereinander spielen.

Und diesen Vorteil nutzten die Garrelerinnen, um die Gegner zunächst zu beobachten und dann zu bezwingen. Im Viertelfinale zogen die Schwedinnen des Teams Skuru IK mit 11:20 den Kürzeren, im Halbfinale unterlagen die Däninnen von Ajax Kopenhagen den mit großem Teamgeist und einer offensiven Abwehr spielenden Garrelerinnen mit 13:18. Der Finaleinzug war geschafft und die Garreler Mannschaft überglücklich. Auch, weil Spielerinnen sowie Trainerin und Betreuer-Team schnell zahlreiche Gratulationen zugesandt wurden.

Dass es dann in einem engen Endspiel gegen die Gastgeberinnen nicht ganz zum großen Triumph reichte, konnten die Garrelerinnen verkraften. „Nichtsdestotrotz war es wieder ein tolles Turnier“, sagte Maike Deeben. Es war aber nicht nur ein tolles Turnier, es ist ein großartiges Erlebnis und wird es in den Köpfen der Garrelerinnen bleiben. Solche Erinnerungen trägt man schließlich gerne ein Leben lang mit sich herum . . .