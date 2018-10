Garrel /Magdeburg /Weißenfels Sammeln gilt ja gemeinhin als eher ruhiges, ungefährliches Hobby. Aber wenn Roman Fress versucht, seine Sammlung zu vergrößern, geht es jedes Mal richtig zur Sache. Schließlich ist er Boxer und bei den Amateuren zum Titelsammler geworden. Nun will er seinen ersten Titel als Profi im Cruisergewicht (bis 90,72 Kilogramm) holen, es geht an diesem Samstag um nichts Geringeres als die Deutsche Meisterschaft des Bundes Deutscher Berufsboxer. Da werden im Landkreis Cloppenburg die Daumen gedrückt, schließlich ist Fress seit Juni dieses Jahres Neu-Garreler. Dort fühlen sich mit ihm seine knapp anderthalb Jahre junge Tochter Valeria und seine Frau wohl. Für Lena Fress, geborene Felker, war der Umzug nach Garrel eine Rückkehr in die Heimat.

Seine weiße Weste als Profiboxer (vier Kämpfe/vier Siege) will Roman Fress nun in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) verteidigen. Und das vor großem Publikum, werden doch nicht nur jede Menge Fans in der Stadthalle zuschauen, sondern auch am Fernseher. Schließlich überträgt der MDR ab 22.50 Uhr die SES-Box-Gala, deren Hauptkampf das Europameisterschafts-Duell zwischen Titelverteidiger Dominic Bösel und Enrico Kölling ist.

Aber fangen wir doch ganz von vorne an: Roman Fress ist im selben kasachischen Ort wie seine Frau geboren, lernte sie aber erst in Deutschland und durch Zufall kennen. Im Säuglingsalter nach Deutschland gekommen, lebte er mit seiner Familie zunächst in Bremen und später im zwischen Köln und Bonn gelegenen Troisdorf.

Wie im Boxsport, in dem auf dem Weg nach oben immer höhere Hürden zu nehmen sind, musste auch die junge Liebe einige Hindernisse überwinden. Als sich die beiden im Sommer 2015 im Internet kennengelernt hatten, trainierte Roman Fress gerade am Deutschen Olympia Stützpunkt in Heidelberg, Lena Felker wohnte in Garrel.

Der Boxer der deutschen Nationalmannschaft, der als Amateur mehrfacher Mittel-Rhein-Meister, nordrhein-westfälischer und deutscher Meister wurde, zudem den Bundesliga-Titel mit dem Team aus Velbert und eine WM-Bronzemedaille holte, fuhr zu dieser Zeit oft zu seinen Eltern nach Troisdorf. Dort traf er sich dann immer am Wochenende mit seiner zukünftigen Frau, die sich nun innerhalb des Unternehmens CEWE von Oldenburg nach Mönchengladbach versetzen lassen hatte.

Doch selbst mit der Wochenendbeziehung wurde es schwierig, als der ausgebildete Lagerlogistiker seinen Traum vom Profisport beim bekannten Boxstall SES (Sport-Events-Steinforth), für den auch schon Trainer Ulli Wegner gearbeitet hat, leben wollte. Von Magdeburg bis nach Troisdorf brauchte er sieben Stunden mit der Bahn.

Die Lösung des Problems: Die kleine Familie zog nach Garrel, wo noch immer Lena Fress’ Familie wohnt. Zudem konnte die junge Mutter so weiter für CEWE arbeiten, das auch die Vereinbarkeit des „Mamaseins“ mit dem Beruf gewährleistete. Zwar muss Roman Fress immerhin noch drei Stunden mit der Bahn bis nach Hause fahren. Aber „am Wochenende sind wir eine ganz normale Familie“, freut sich Lena Fress.

Allerdings nicht an diesem Wochenende, kann ihr Mann doch am Samstag einen weiteren großen Karriereschritt schaffen. In der Stadthalle in Weißenfels trifft er auf Björn Blaschke, der immerhin schon 22 Profikämpfe bestritten und damit unbestritten einen Erfahrungsvorsprung hat.

Doch der Newcomer im Profiboxen hat mit Robert Stieglitz einen ehemaligen WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht als Trainer. Der weiß, wie man Titel gewinnt und wird seinen Schützling dementsprechend gut vorbereitet haben. Außerdem weiß Roman Fress ja, wie man sich durchboxt – im Leben und erst recht im Ring . . .