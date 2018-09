Garrel „Man geht immer an die Startlinie, mit dem Ziel zu gewinnen“, sagt Michael Majewski. Und das ist bei ihm nicht selten der Fall, denn der Athlet des BV Garrel ist schnell unterwegs – sehr schnell. Bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenlauf vor zwei Wochen in Bremen katapultierte sich der 25-Jährige in einer Zeit von 31,20 Minuten auf Rang drei der ewigen Zehn-Kilometer-Bestenliste des Landkreises Cloppenburg. Ob er an diesem Samstag, 15. September, in ähnliche Zeitensphären vordringen kann, wird sich zeigen. So richtig weiß Michael Majewski selbst noch nicht, was ihn auf der neuen kürzeren Runde des Freimarktslauf erwartet. Überrundungen wird es jedenfalls deutlich mehr geben als auf der bisherigen Strecke.

Unter 1:10 Stunde

„Unter die ersten Drei“ möchte Majewski schon kommen. Mit Karsten Meier (LG Braunschweig) allerdings ist ein Läufer in Garrel am Start, der bei der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaft in Hannover in 1:05:22 Stunden als Erster über die Ziellinie lief. Die persönliche Bestzeit von Michael Majewski liegt bei 1:10:51 Stunden.

Die magische Grenze von 1:10 Stunde will der Garreler Läufer in Köln Mitte Oktober angreifen. Ebenso wie Alina Reh, die jüngst bei den Leichtathletik-Europameisterschaften auf den vierten Platz über die 10 000-Meter-Distanz lief. Auf sie und ihre Pacemaker setzt Michael Majewski in Köln. Der Garreler Freimarktslauf kommt ihm als echter Härtetest gerade recht.

Was macht den Freimarktslauf aus? Vor allem die Stimmung und das Flair, sagt er. „An jeder Ecke wird man angefeuert, das ist sehr familiär.“ Bei anderen Rennen sei man einer von vielen. Zudem sei die Strecke in Garrel flach und schnell.

Diese Zeiten laufen zu können, erfordert neben Talent vor allem viel Training. 80 bis 100 Kilometer pro Woche sind es für den Garreler, der Mathe und Sport auf Lehramt in Osnabrück studiert. Montags, mittwochs und freitags stehen Dauerläufe auf dem Plan, dienstags kürzere Tempoeinheiten auf der Tartanbahn und donnerstags Intervalltraining in der Gruppe unter Trainer Volker Herrmann. Sonntags schnürt er seine Schuhe für Läufe jenseits der 20 Kilometer. Und samstags entscheidet er nach Gefühl, was es sein soll – macht in Summe Training an sieben Tagen in der Woche. Mit den Top-Läufern Jens Nerkamp, wenn er in Garrel ist, oder Andreas Kuhlen trainiert er regelmäßig. Seltener ist er alleine unterwegs.

Und das ist auch ein Tipp, den er Laufanfängern mit auf den Weg gibt: sich verabreden. Denn dadurch habe man eine Verpflichtung und lasse das Training nicht leichtfertig sausen, weil der innere Schweinehund mal wieder besonders bissig ist.

Innerer Schweinehund

Den inneren Schweinehund – den verspürt auch ein Athlet wie Michael Majewski gelegentlich. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte immer Lust aufs Laufen.“ Aber sobald er die Laufschuhe geschnürt und die ersten Kilometer hinter sich hat, sind die Lust und der Spaß am Laufen wieder da. Die dreiwöchige Regenerationsphase nach der langen Saison im Herbst fällt da schon schwer. „Geh’ laufen“, muss er sich von der Familie schon mal anhören, wenn die Ruhepause aufs Gemüt schlägt. Regeneration bedeutet für ihn aber nicht: Füße hoch. Stattdessen fährt der Garreler Rennrad oder geht schwimmen.

Regeneration spielt auch in der Saison eine große Rolle: „Ich lege großen Wert aufs Schlafen“, sagt der gelernte Bankkaufmann. Ausgehen nach der Devise: in Maßen statt in Massen. Dass er nicht die Nacht zum Tag macht, sei bei den Freunden akzeptiert – zumal viele Läufer darunter seien.

Fußball gestrichen

Viele Jahre lief er auch auf den Fußballplätzen auf. Laufen und Fußball – dass verträgt sich auf hohem Niveau allerdings nicht sehr gut. Also hängte er die Stollenschuhe an den Nagel. „Vorher bin ich 35/35-Zeiten gelaufen“, berichtet Michael Majewski, „jetzt 31er.“ Die Entscheidung, mit dem Fußball aufzuhören, sei also genau richtig gewesen.

Die Deutsche Meisterschaft in Bremen vor zwei Wochen und im vergangenen Jahr der Berlin-Marathon (2:33:54 Stunden) – zwei Höhepunkte in der Vielzahl an Wettkämpfen, blickt Majewski auf seine noch junge Karriere zurück, die erst vor sieben Jahren an Fahrt aufnahm. Ambitionierte Ziele hat er sich gesetzt: Marathons stehen in den nächsten Jahren nicht auf dem Plan. Aber die Norm von 30,45 Minuten über zehn Kilometer zu knacken und einmal bei der Deutschen Meisterschaft auf der Bahn zu starten – das wäre „ein Traum“. Bei über 5000 Metern liegt die Norm bei 14,25 Minuten. Dafür müsse aber alles stimmen, denn die Form zu haben und diese auch abzurufen – das seien zwei Paar Schuhe.

Damit alles passt, achten viele Läufer genau auf ihre Ernährung. Michael Majewski sieht da noch „Optimierungsbedarf“ bei sich. Wettkämpfe startet er gerne mit einem leichten Hungergefühl. Die letzte Mahlzeit nimmt er vier Stunden vor dem Start ein. Leicht auszurechnen, was das bei Startzeiten von 9 Uhr am morgen bedeutet.

Ob er nervös sei vor Wettkämpfen? „Das gehört dazu. Wenn man nicht mehr angespannt wäre, würde man nicht mehr brennen“, meint der Sportler. So wird er auch am Samstag wieder ein leichtes Magenflattern verspüren, bevor er an den Start geht.