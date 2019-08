Garrel Wenn am kommenden Donnerstag die Schule wieder startet, wird Leonie Kohler nicht mehr im Bus nach Cloppenburg sitzen, um das Clemens-August-Gymnasium (CAG) zu besuchen. Stattdessen steht sie auf dem gewienerten Hallenboden in der Garreler Sporthalle oder wird in der Grundschule ein Kind unterstützen. Die 17-Jährige hat zum 1. August ein Freiwilliges Soziales Jahr beim BV Garrel angetreten.

Direkt in eine Ausbildung oder ins Studium starten – genau das wollte Leonie Kohler nicht. „Ich bin ja noch jung und wollte zunächst einmal etwas anderes machen“, berichtet sie im NWZ-Gespräch. Da sie beim BV Garrel schon seit ihrem fünften Lebensjahr Handball spielt, bot sich diese Stelle als FSJlerin geradezu an. Ihre sportlichen Ambitionen stellte sie auch im Sport-Leistungskursus am CAG unter Beweis. Mit Charlotte Meyer, die zuletzt als FSJlerin beim BVG eingesetzt war und gemeinsam mit „Leo“ in der A-Jugend spielte, hat sie sich über ihre Erfahrungen ausgetauscht.

Viele Stunden in der Woche verbringt Leonie Kohler eh in der Sporthalle. Ein Jahr wird sie noch in der A-Jugend aktiv sein, die in der Oberliga spielt. „Die Bundesliga-Qualifikation hat ja leider nicht geklappt“, blickt sie auf einen sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere zurück.

Zudem trainiert sie die weibliche Jugend D, wird in ihrer neuen Aufgabe aber auch in weiteren Mannschaften die Trainer unterstützen – von den Minis bis zur B-Jugend. „Je nachdem, wer Bedarf hat. Das wird mit den Trainern abgesprochen“, sagt die junge Sportlerin.

So richtig los geht es für sie wohl, wenn die Sporthalle ab der kommenden Woche wieder geöffnet ist. Dort wurde unter anderem die Lüftungsanlage umfassend saniert.

Ein Projekt hat sie aber schon auf dem Zettel: Die Handball-Abteilung möchte möglichst geschlossen das Deutsche Sportabzeichen ablegen, um auf der Sportabzeichen-Verleihung als größte Gruppe geehrt zu werden. Die Organisation der Abnahmen hat Leonie Kohler übernommen. In der kommenden Woche ist sie zudem auch bei der Handballbetreuung, ein Angebot im Rahmen des Ferienpasses des BV Garrel, engagiert.

In der katholischen Grundschule wird die 17-Jährige ein Inklusionskind betreuen. Und auch im Kindergarten soll sie eingesetzt werden. Was genau dort ihre Aufgaben sein werden, weiß sie allerdings noch nicht.

Wie es für sie nach dem FSJ in einem Jahr weitergehen wird, vermag die junge Garrelerin noch nicht genau zu sagen. „Ich wollte immer Lehramt studieren“, berichtet sie. Doch von diesen Plänen sei sie inzwischen wieder abgekehrt und sieht ihre Zukunft eher beim Finanzamt oder in der Steuerkanzlei. „Doch etwas ganz anderes“, sagt Leonie Kohler und lacht.

Die 17-Jährige bezeichnet sich als Familienmensch. Sie unterstützt auch ihre Geschwister in ihren Sportarten. Die Familie ist übrigens auch beim BV Garrel engagiert.